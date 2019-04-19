Во время дебатов на "Олимпийском" у мужчины случился приступ эпилепсии

Мужчина упал возле турникетов на выходе с НСК "Олимпийский" после дебатов кандидатов в Президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского с приступом эпилепсии.\r\nОб этом сообщил "Информатор".\r\n"На выходе возле турникетов стало плохо мужчине, говорят, что у него эпилепсия, сейчас его пытаются спасти медики, которые постоянно находились на месте. Будем надеяться, что ему помогут", - сказано в сообщении.\r\nТакже сообщается, что мужчину окружила полиция диалога. Его не стали погружать в скорую, и спустя несколько минут медикам удалось спасти его. \r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончились исполнением гимна Украины.\r\nНа дебаты попали более 20 тыс. человек.\r\nКроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.\r\nА Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.\r\nТакже Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".\r\nОколо 18:40 в пятницу Порошенко прибыл на стадион Национального спортивного комплекса "Олимпийский".\r\nТем временем, Зеленского на "Олимпийский" привез большой кортеж.