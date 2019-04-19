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19 апреля 2019, пятница, 20:55 2756
Политика 2019-04-19T21:30:20+03:00
Українські Новини
Во время дебатов на "Олимпийском" у мужчины случился приступ эпилепсии

Во время дебатов на "Олимпийском" у мужчины случился приступ эпилепсии

Мужчина упал возле турникетов на выходе с НСК "Олимпийский" после дебатов кандидатов в Президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского с приступом эпилепсии.

Об этом сообщил "Информатор".

"На выходе возле турникетов стало плохо мужчине, говорят, что у него эпилепсия, сейчас его пытаются спасти медики, которые постоянно находились на месте. Будем надеяться, что ему помогут", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что мужчину окружила полиция диалога. Его не стали погружать в скорую, и спустя несколько минут медикам удалось спасти его.  

Как сообщали Українські Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончились исполнением гимна Украины.

На дебаты попали более 20 тыс. человек.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

А Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.

Также Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".

Около 18:40 в пятницу Порошенко прибыл на стадион Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Тем временем, Зеленского на "Олимпийский" привез большой кортеж.

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