На дебаты попали более 20 тыс. человек, - полиция

22 тыс. человек присутствовали на дебатах на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве, ситуация спокойная.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.\r\n"По состоянию на 19:00 в массовых мероприятиях на НСК "Олимпийский" принимает участие 22 тысяч человек", - сказано в нем.\r\nПо информации полиции, ситуация в столице спокойная и контролируемая.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=S9oEAXL1qE8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский в ходе дебатов с Порошенко заявил, что действующему Президенту, возможно, придется встретиться с прокурором.\r\nКроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.\r\nА Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.\r\nТакже Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".\r\nОколо 18:40 в пятницу Порошенко прибыл на стадион Национального спортивного комплекса "Олимпийский".\r\nТем временем, Зеленского на "Олимпийский" привез большой кортеж.