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19 апреля 2019, пятница, 20:22 1100
Политика 2019-07-15T04:10:15+03:00
Українські Новини
На дебаты попали более 20 тыс. человек, - полиция

На дебаты попали более 20 тыс. человек, - полиция

22 тыс. человек присутствовали на дебатах на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве, ситуация спокойная.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 19:00 в массовых мероприятиях на НСК "Олимпийский" принимает участие 22 тысяч человек", - сказано в нем.

По информации полиции, ситуация в столице спокойная и контролируемая.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский в ходе дебатов с Порошенко заявил, что действующему Президенту, возможно, придется встретиться с прокурором.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

А Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.

Также Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".

Около 18:40 в пятницу Порошенко прибыл на стадион Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Тем временем, Зеленского на "Олимпийский" привез большой кортеж.

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