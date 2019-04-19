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19 апреля 2019, пятница, 15:24 7536
Выборы 2019-04-19T15:32:18+03:00
Українські Новини
Дебаты 2019 Зеленского и Порошенко онлайн

Дебаты 2019 Зеленского и Порошенко онлайн

15:24 На Майдане Независимости завершился митинг сторонников Порошенко. Колонны двинулись в сторону Олимпийского стадиона. Прибытие ожидается через 30 минут.1

15:22 Два кордона полиции встречает сторонников кандидатов на пути к стадиону со стороны улицы Эспланадная.

 

Полиция одета в зеленые жилеты. Зеленый - цвет кандидата Зеленского. Совпадение? СМИ писали, что Аваков силами полиции и нацгвардии помогал Зеленскому бороться с "Сеткой" - фальсификациями в пользу Порошенко.

Сегодня состоятся предвыборные дебаты между кандидатами в Президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

На НСК "Олимпийский" рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениями личности.

В 17:00 запланировано начало программы.

Организаторы отмечают, что в связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации.

Начало дебатов в 19.00.

НОТУ также ожидает кандидатов на национальные теледебаты после завершения мероприятий предвыборной агитации на НСК "Олимпийский" на телеканале UA:Перший.

Дебаты должны состояться в студии Общественного вещателя в 21:00 19 апреля и будут длиться 60 минут непрерывного эфирного времени.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия, которая ранее не видела оснований для переноса теледебатов на Общественном из-за запланированных дебатов на НСК "Олимпийский", после обращения Петра Порошенко в ЦИК все-таки решила отодвинуть время их проведения в студии для возможности организации их на стадионе.

Тем временем полиция ожидает 60 тысяч зрителей на дебатах Порошенко и Зеленского в "Олимпийском".

Во время дебатов Зеленского и Порошенко на стадионе будет 2 сцены, 2 трансляции и 2 концерта.

 

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