Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" будут вести журналисты Куликов и Фроляк

В ходе дебатов на НСК "Олимпийский" Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский ответят на 3 вопроса каждый.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщила "УП".

Так, ведущими дебатов будут журналисты – со стороны штаба Порошенко Андрей Куликов, со стороны Зеленского – Елена Фроляк.

В начале дебатов пройдут 5-минутные выступления каждого из кандидатов. Затем, Порошенко и Зеленский ответят на 3 вопроса от модераторов каждый. Также у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой вопрос, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.

Кроме этого, от кандидатов будет по 3 артиста – те выступят по очереди, в то время, когда на стадион будут заходить люди.

При этом источники в командах обоих кандидатов жалуются друг на друга.

В группе Порошенко заявили, что "зеленые идут по беспределу", а в команде Зеленского обвинили штаб Порошенко в регулярном выдвижении новых условий.

"Они постоянно что-то меняют, каждый час новое условие", - заявили представители команды Зеленского.

Позже в команде Порошенко заявили, что по поводу ведущих еще идут переговоры, а также команда президента настаивает на том, чтобы вопросов было больше 3.

Журналистка Елена Фроляк работает на ICTV, принадлежащем медиахолдингу StarLightMedia олигарха Виктора Пинчука. Зеленский сблизился с Пинчуком за последние полгода, имел с ним ряд встреч и консультаций.

Журналист Андрей Куликов – соучредитель и глава правления "Громадьского радио".

Как сообщали Українські Новини, появилось полное расписание трансляций дебатов Порошенко и Зеленского.

Центральная избирательная комиссия, которая ранее не видела оснований для переноса теледебатов на Общественном из-за запланированных дебатов на НСК "Олимпийский", после обращения Петра Порошенко в ЦИК все-таки решила отодвинуть время их проведения в студии для возможности организации их на стадионе.