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19 апреля 2019, пятница, 16:41 453
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Українські Новини
Дебаты Зеленского и Порошенко: появилось полное расписание трансляций

Дебаты Зеленского и Порошенко: появилось полное расписание трансляций

Сегодня состоятся дебаты Порошенко и Зеленского. Фото: АПУ
Сегодня состоятся дебаты Порошенко и Зеленского. Фото: АПУ

"Общественное вещание" обнародовало полную телепрограмму неофициальных дебатов на столичном стадионе "Олимпийский" и национальных дебатов в студии НОТУ. Об этом написала в Facebook ведущая национального вещателя Мирослава Барчук.

Порядок появления событий в эфире канала "UA:Первый" выглядит следующим образом:

- 19:00, в пятницу - начало трансляции из НСК "Олимпийский";

- 20:00, в пятницу, когда все заканчивается, ведется трансляция из студии "Общественного". Здесь - ведущие Барчук и Павел Казарин, журналисты, эксперты, редакторы изданий. Гость – спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Делятся впечатлениями от событий на "Олимпийском".

Далее присутствующие обсуждают, что будет после президентских выборов, кто заинтересован в досрочных парламентских выборах, какие перспективы законов о языке и об импичменте и прочее.

"Динамический разговор в формате "Обратного отсчета". 30 сек. на вопрос, 60 сек. на ответ", - отметила Барчук.

- 21:00 - начинаются национальные дебаты в студии. 60 мин. Ведущая только Мирослава Барчук, поскольку законом предусмотрен только один ведущий.

Журналистка объяснила, что если сюда придет только Порошенко, ему предложат вместо часа агитации ответить на вопросы общественных активистов и лидеров общественного мнения в рамках флешмоба "Есть вопрос" (это совместная инициатива "Общественного", "Украинской правды" и движения "Честно"). Он будет иметь право выбрать форму агитации.

Если придут оба кандидата, состоятся полноценные национальные дебаты.

- 22:20 – к Барчук присоединяется ее коллега Казарин и, если кандидаты согласятся, останутся в студии до полуночи (приглашали обоих), беседа продолжается в "жестком динамичном формате" вопросов и ответов.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия, которая ранее не видела оснований для переноса теледебатов на Общественном из-за запланированных дебатов на НСК "Олимпийский", после обращения Петра Порошенко в ЦИК все-таки решила отодвинуть время их проведения в студии для возможности организации их на стадионе.

Тем временем полиция ожидает 60 тысяч зрителей на дебатах Порошенко и Зеленского в "Олимпийском".

Во время дебатов Зеленского и Порошенко на стадионе будет 2 сцены, 2 трансляции и 2 концерта.

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