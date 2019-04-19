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19 апреля 2019, пятница, 19:38 55
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Українські Новини
Зеленский задал Порошенко вопросы от людей из Интернета: список

Зеленский задал Порошенко вопросы от людей из Интернета: список

Первым выступал Владимир Зеленский
Первым выступал Владимир Зеленский

В Киеве на стадионе "Олимпийский" проходят дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.  Согласно результатам жеребьевки, первым выступал Владимир Зеленский, передают Українські Новини. 

"Господин Порошенко, у меня вопрос, попросили задать граждане Украины в Интернете", - сказал Зеленский.

  • Как так получилось, что Украина – практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю?
  • Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет?
  • Как вы спите по ночам?
  • Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?
  • Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?
  • Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 грн пенсии хотя бы месяц?
  • Как можно было на 5 год войны, осознавая опасность, посылать на верную смерть 24 моряка в Керченский пролив?
  • Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
  • Куда делись наши карпатские леса?
  • Почему не наказаны приспешники Януковича?
  • Сколько лично вам занесли с Роттердам+?
  • Почему вы отменили закон о незаконном обогащении?
  • Почему не снята неприкосновенность с депутатов?

"Петр Алексеевич, пожалуйста, выберите любой вопрос и отвечайте, которое вы хотите", - предложил Зеленский.

Напомним, что здесь можно посмотреть дебаты Зеленского и Порошенко онлайн.

Согласно расписанию дебаты на стадионе будут длится 1 час - с 19:00 до 20:00. По окончанию Петр Порошенко поедет в студию НОТУ, чтобы продолжить дебаты, которые проводятся по постановлению ЦИК. Начало дебатов в студии - в 21:00.

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