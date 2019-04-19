Зеленский задал Порошенко вопросы от людей из Интернета: список

В Киеве на стадионе "Олимпийский" проходят дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Согласно результатам жеребьевки, первым выступал Владимир Зеленский, передают Українські Новини.

"Господин Порошенко, у меня вопрос, попросили задать граждане Украины в Интернете", - сказал Зеленский.

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"Петр Алексеевич, пожалуйста, выберите любой вопрос и отвечайте, которое вы хотите", - предложил Зеленский.

Напомним, что здесь можно посмотреть дебаты Зеленского и Порошенко онлайн.

Согласно расписанию дебаты на стадионе будут длится 1 час - с 19:00 до 20:00. По окончанию Петр Порошенко поедет в студию НОТУ, чтобы продолжить дебаты, которые проводятся по постановлению ЦИК. Начало дебатов в студии - в 21:00.