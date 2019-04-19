Зеленский задал Порошенко вопросы от людей из Интернета: список

В Киеве на стадионе "Олимпийский" проходят дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Согласно результатам жеребьевки, первым выступал Владимир Зеленский, передают Українські Новини. \r\n"Господин Порошенко, у меня вопрос, попросили задать граждане Украины в Интернете", - сказал Зеленский.\r\n\r\nКак так получилось, что Украина – практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю?\r\nПочему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет?\r\nКак вы спите по ночам?\r\nПочему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?\r\nПочему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?\r\nНе хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 грн пенсии хотя бы месяц?\r\nКак можно было на 5 год войны, осознавая опасность, посылать на верную смерть 24 моряка в Керченский пролив?\r\nСколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?\r\nКуда делись наши карпатские леса?\r\nПочему не наказаны приспешники Януковича?\r\nСколько лично вам занесли с Роттердам+?\r\nПочему вы отменили закон о незаконном обогащении?\r\nПочему не снята неприкосновенность с депутатов?\r\n\r\n"Петр Алексеевич, пожалуйста, выберите любой вопрос и отвечайте, которое вы хотите", - предложил Зеленский.\r\nНапомним, что здесь можно посмотреть дебаты Зеленского и Порошенко онлайн.\r\nСогласно расписанию дебаты на стадионе будут длится 1 час - с 19:00 до 20:00. По окончанию Петр Порошенко поедет в студию НОТУ, чтобы продолжить дебаты, которые проводятся по постановлению ЦИК. Начало дебатов в студии - в 21:00.