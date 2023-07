Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві нагадали, що після виходу з Чорноморської зернової ініціативи ("зернова угода") Росія здійснила серію повітряних та ракетних атак по морських портах України.

Упродовж лише 9 днів після виходу із "зернової угоди" російські окупанти зруйнували або пошкодили 26 об’єктів портової інфраструктури.

У морських портах, які зазнали російських атак, було також пошкоджено 5 цивільних суден.

Крім того, російські окупанти знищили близько 180 тисяч тонн зернових культур, що знаходяться в портових сховищах.

After withdrawing from the #GrainDeal, Russia committed yet another series of war crimes by shelling 🇺🇦 #Ukrainian port cities and grain warehouses.



Here is what they've done during the first 9 days.



We must stop 🇷🇺 #HungerGames and ensure global food security now. pic.twitter.com/iKUpkdQnov