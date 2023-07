Супутниковими знімками пошкодженого залізничного мосту поділився професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве.

Він опублікував два супутникові знімки залізничного мосту, зроблені 24 та 30 липня відповідно.

На них видно, що на північній частині моста утворилася воронка величезних розмірів у тому місці, де проходить залізничне полотно.

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc