Українці охочіше інвестують в держоблігації США, ніж в акції Apple

у той час як національна валюта України продовжує девальвувати . В Україні до звернення допущені 16 випусків цінних паперів 14 іноземних емітентів

Про це Українським Новинам повідомили в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Станом на 7 вересня НКЦПФР надані допуски на обіг цінних паперів 16 іноземних емітентів: 3 випуски облігацій Biz Finance PLC; (Великобританія); облігації US Treasury (США); акції Apple INC (США); акції Ferrexpo PLC (Великобританія); акції MHP SE (Кіпр); акції Ukrproduct Group LTD (Нормандські острови); облігації Rail Capital Markets PLC (Великобританія); акції Kcell Join Stock Compani (Казахстан); акції Kernel Holding SA (Люксембург); акції Industrial Milk Company SA Люксембург); акції BlackRock Fund Advisors iShares Trust (США); акції Equity Residential (США); інвестпаі інвестфонду State Street Global Advisors Trust Company (США); акції Freedom Holding Corp (США).

На біржовому ринку фізособами було куплено: 47 акцій Apple 15 фізособами, 300 облігацій одного випуску Biz Finance PLC - 1 фізособа, 210 облігацій іншого випуску Biz Finance PLC - 2 фізособи, 60 акцій Kcell Join Stock Compani - 1 фізособа, 52 849 акцій MHP SE - 107 фізосіб, 337 облігацій US Treasury - 2 фізособи.

На позабіржовому ринку фізособами були куплені: 11 акцій Apple 11 фізособами, 200 облігацій одного випуску Biz Finance PLC - 1 фізособа, 105 облігацій Biz Finance PLC іншого випуску - 1 фізособа, 4 677 облігацій US Treasury - 3 фізособи.

Як повідомляли Українські Новини, в квітні поточного року компанія Apple (США), що займається розробкою і реалізацією смартфонів IPhone, зареєструвала своє представництво в Україні.

Компанія Apple Distribution International Limited (Ірландія) є засновником ТОВ "Еппл Україна" (Київ).

У реєстрі "Еппл Україна" була зареєстрована 15 квітня.

Основним видом діяльності зазначена оптова торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням.

Керівником даної компанії є Роман Гуменюк.

Відповідно до опублікованого річного звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за підсумками 2019 року компанія ICU стала найбільшим торговцем ОВДП на біржовому ринку. За даними комісії, обсяг біржових угод з ОВДП, проведених компанією, становив 98 млрд грн або 16,07% від загального обсягу біржових контрактів.

Офіс генерального прокурора повідомили організаторам фінансової піраміди і його співучасникам про підозру в шахрайстві.

