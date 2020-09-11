підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 вересня 2020, пʼятниця, 10:41 7
Фінанси 2020-09-11T11:21:09+03:00
Українські Новини
Українці охочіше інвестують в держоблігації США, ніж в акції Apple

Українці охочіше інвестують в держоблігації США, ніж в акції Apple

Сергей Жолобецкий
Apple, ОВДП, інвестори, НКЦПФР, Фондова біржа
Інфестиції
Інфестиції

В Україні до звернення допущені 16 випусків цінних паперів 14 іноземних емітентів у той час як національна валюта України продовжує девальвувати.

Про це Українським Новинам повідомили в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Станом на 7 вересня НКЦПФР надані допуски на обіг цінних паперів 16 іноземних емітентів: 3 випуски облігацій Biz Finance PLC; (Великобританія); облігації US Treasury (США); акції Apple INC (США); акції Ferrexpo PLC (Великобританія); акції MHP SE (Кіпр); акції Ukrproduct Group LTD (Нормандські острови); облігації Rail Capital Markets PLC (Великобританія); акції Kcell Join Stock Compani (Казахстан); акції Kernel Holding SA (Люксембург); акції Industrial Milk Company SA Люксембург); акції BlackRock Fund Advisors iShares Trust (США); акції Equity Residential (США); інвестпаі інвестфонду State Street Global Advisors Trust Company (США); акції Freedom Holding Corp (США).

На біржовому ринку фізособами було куплено: 47 акцій Apple 15 фізособами, 300 облігацій одного випуску Biz Finance PLC - 1 фізособа, 210 облігацій іншого випуску Biz Finance PLC - 2 фізособи, 60 акцій Kcell Join Stock Compani - 1 фізособа, 52 849 акцій MHP SE - 107 фізосіб, 337 облігацій US Treasury - 2 фізособи.

На позабіржовому ринку фізособами були куплені: 11 акцій Apple 11 фізособами, 200 облігацій одного випуску Biz Finance PLC - 1 фізособа, 105 облігацій Biz Finance PLC іншого випуску - 1 фізособа, 4 677 облігацій US Treasury - 3 фізособи.

Як повідомляли Українські Новини, в квітні поточного року компанія Apple (США), що займається розробкою і реалізацією смартфонів IPhone, зареєструвала своє представництво в Україні.

Компанія Apple Distribution International Limited (Ірландія) є засновником ТОВ "Еппл Україна" (Київ).

У реєстрі "Еппл Україна" була зареєстрована 15 квітня.

Основним видом діяльності зазначена оптова торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням.

Керівником даної компанії є Роман Гуменюк.

Відповідно до опублікованого річного звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за підсумками 2019 року компанія ICU стала найбільшим торговцем ОВДП на біржовому ринку. За даними комісії, обсяг біржових угод з ОВДП, проведених компанією, становив 98 млрд грн або 16,07% від загального обсягу біржових контрактів.

Офіс генерального прокурора повідомили організаторам фінансової піраміди і його співучасникам про підозру в шахрайстві.

Більше новин про: Apple ОВДП інвестори НКЦПФР Фондова біржа

Акції українських компаній на Варшавській фондовій...
Стала відома дата презентації новинок від Apple...
Україна погасила єврооблігації на $ 1,7 млрд...
Річний звіт НКЦПФР: ICU - найбільший торговець ОВД...
В Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі
Оновлені зони карантину. Де і як зміняться обмеження з понеділка
Новини
Суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити справу про підготовку держзаколоту, - Кузьмін 11:51
Курс російської нацвалюти 11 вересня не змінився 11:37
Поховання воїнів УНР та Галицької армії. Фото: news.vn.ua
У Вінниці виявили масштабне поховання воїнів УНР та Галицької армії 11:28
Курс долара в обмінниках зростає третій тиждень поспіль 11:17
На масштабному форумі "Кожен зможе!" у Запоріжжі "Слуга Народу" оголосила лідерів праймеріз 11:06
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
Коронавірус не перешкода: кого і в яких умовах очікує осінній призов-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok