Тоді як акції світових гігантів допущені до обігу в Україні, фондова біржа ПФТС допустила до торгів акції 6 іноземних емітентів.

Про це йдеться в повідомленні біржі, передають Українські Новини.

З 15 квітня до торгів на біржі допущено акції 6 іноземних емітентів: Microsoft Corporation (тікер - MSFT), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Visa Inc. (V), Tesla Inc. (TSLA), Netflix Inc. (NFLX), Facebook Inc. (FB).

Крім вищезгаданих цінних паперів у списку ПФТС також знаходяться цінні папери ще 8-х іноземних емітентів: Apple Inc. (тікер - AAPL, ISIN - US0378331005); Biz Finance Plc (UKREXIMBANK) (тікер - 201003920, ISIN - XS2010039209); BlackRock Fund Advisors (тікер - TLT, ISIN - US4642874329); Equity Residential (тікер - EQR, ISIN - US29476L1070); Ferrexpo Plc (тікер - FXPO, ISIN - GB00B1XH2C03); MHP SE (тікер - MHPC, ISIN - US55302T2042); State Street Global Advisors Trust Company (тікер - SPY, ISIN - US78462F1030); U.S. Department of the Treasury (тікер - US9128283, ISIN - US9128283U26).

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір ввести сплату ПДВ для Facebook, Netflix і Google.

У лютому за прийняття в першому читанні законопроєкту №4184 проголосували 286 депутатів.

Також українці охочіше інвестують у держоблігації США, ніж в акції Apple.

Крім того, відповідно до опублікованого річного звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за підсумками 2019 року компанія ICU стала найбільшим торговцем ОВДП на біржовому ринку. За даними комісії, обсяг біржових угод з ОВДП, проведених компанією, становив 98 млрд грн або 16,07% від загального обсягу біржових контрактів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини