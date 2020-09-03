підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Річний звіт НКЦПФР: ICU - найбільший торговець ОВДП за підсумками 2019 року
03 вересня 2020, четвер, 14:21 368
Економіка 2020-09-03T16:45:02+03:00
Українські Новини
Річний звіт НКЦПФР: ICU - найбільший торговець ОВДП за підсумками 2019 року

Річний звіт НКЦПФР: ICU - найбільший торговець ОВДП за підсумками 2019 року

Петро Стуженко
ICU, Макар Пасенюк, НКЦПФР, Костянтин Стеценко, ING Bank
Компанія ICU. Фото: ICU
Компанія ICU. Фото: ICU

Відповідно до опублікованого річного звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за підсумками 2019 року компанія ICU стала найбільшим торговцем ОВДП на біржовому ринку. За даними комісії, обсяг біржових угод з ОВДП, проведених компанією, склав 98 млрд грн або 16,07% від загального обсягу біржових контрактів.

Таким чином, згідно з офіційними даними, ICU зберігає безперервне лідерство на цьому ринку вже протягом 10 років.

"Ми стояли біля витоків цивілізованого ринку ОВДП в Україні й росли разом з ним, активно беручи участь у розвитку інфраструктури ринку і фінансової грамотності потенційних інвесторів. Тому особливо приємно, що плоди наших зусиль щорічно видно по найбільш точних показниках - цифрах звітів", - коментує Костянтин Стеценко, співзасновник ICU.

За даними НКЦБФР, операції з ОВДП превалювали на ринку цінних паперів протягом останніх трьох років, якщо порівнювати з обсягами контрактів за іншими фінансовими інструментами. Загальний обсяг торгів ОВДП у 2019 році виріс на 55,04% в порівнянні з попереднім роком, склавши 630,07 млрд грн. З них майже половина - це торги на біржовому ринку.

"Важливу роль в зростанні ринку ОВДП торік зіграла активність фізичних осіб. Все більше людей стали розуміти, що це за інструмент, і диверсифікувати свої вклади. В цьому і заслуга активної комунікаційної політики безпосереднього емітента - Міністерства фінансів України. Також, безумовно, на користь ОВДП відіграє відсутність податків, які люди платять при розміщенні коштів на депозиті, - найближчому порівнянному з облігаціями інструменті. Так, з доходу на ОВДП не потрібно платити військовий збір і ПДФО, що дуже привабливо позначається на кінцевому прибутку", - коментує Євгенія Грищенко, керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів ICU.

Ознайомитися з повним змістом річного звіту НКЦПФР можна за посиланням.

Нагадаємо, згідно з аналітикою міжнародного видання Global Banking & Finance, яке з 2011 року досліджує діяльність фінансових компаній в більш ніж 150 країнах, ICU визнана кращим брокером в Україні у 2019-20 рр. Видання відзначило лідерство компанії за обсягом торгів і кількістю біржових угод за державними облігаціями.

Довідка. Компанія ICU заснована у 2006 році вихідцями з ING Bank і з того часу перетворилася на одну з найбільших фінансових груп в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад $500 млн. Основними напрямками діяльності ICU є брокерський бізнес, інвестиційно-банківські послуги, управління активами. У 2018 році група розширила свій бізнес, вийшовши на ринок венчурних інвестицій і ставши на сьогодні одним з ключових інвесторів в українські технологічні стартапи. Засновники ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Більше новин про: ICU Макар Пасенюк НКЦПФР Костянтин Стеценко ING Bank

ICU стала головним партнером змагань студентів-фін...
Global Banking & Finance Awards 2020: ICU визнана ...
"Укрнафта" зазнала 2,6 млрд гривень збитків за пів...
НПФ "Династія" від ICU став кращим пенсійним фондо...
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента
Шевченко задекларував 0,5 млн гривень зарплати за серпень
Новини
Фракція ОПЗЖ в Раді вимагає повернути право голосу мешканцям Донбасу 16:39
Авіакомпанія airBaltic відкриє прямий рейс з Вільнюса до Києва 16:25
Це був тест на пожежостійкість будинку, та він пройдений, – в Taryan Group розкрили подробиці того, що сталося на будівництві елітного ЖК 16:23
У Київській області зросла кількість дітей, у яких виявили коронавірус 16:05
СБУ розкрила мільйонні схеми крадіжки під час ремонту доріг в Донецькій і Кіровоградській областях 15:54
більше новин
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Павло Вовк висловив упевненість, що суддям вдасться відстояти незалежність судової системи 18:43
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
Святкування Дня міста Одесі 2 вересня 2020 року. Фото: Пушкінська
Це за межею здорового глузду. Степанов розкритикував владу Одеси за масові святкування Дня міста 12:05
більше новин
Рада відмовилася внести зміни до Виборчого кодексу з урахуванням нового адміністративно-територіального
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok