Про вихід новинки у продаж говориться в офіційному Твіттер-акаунті книги.

Роулінг придумала казку понад 10 років тому для своїх дітей. Минулої весни вона намагалася підбадьорити нею дітей і їх батьків під час карантину. До видання увійшли малюнки юних читачів від 7 до 12 років, які надіслали свої ілюстрації після того, як вперше прочитали казку.

Книга вийде російською, англійською, спрощеною китайською, французькою, італійською, німецькою, іспанською та португальською мовами, і буде доступна для читачів як в паперовому, так і в електронному форматах.

Дія казки розгортається в щасливому і багатому королівстві Корнікопія. Але на північ від королівства розташовувалося похмура держава Смурланд, де жило болотне чудовисько Ікабог. Його вважали дитячою казкою і мало хто в нього вірив, поки чутки про монстра не стали перетворюватися в реальність.

One day to go until The Ickabog is published!

We just love the reactions of the @Scholastic and @HachetteKids Ickabog illustration competition winners seeing their illustrations in print for the very first time! pic.twitter.com/xLedegBuRF