Гаррі Поттер залишається вдома: Джоан Роулінг запустила сайт з казками для дітей, щоб допомогти пережити карантин

Гаррі Поттер залишається вдома: Джоан Роулінг запустила сайт з казками для дітей, щоб допомогти пережити каран

Щоб допомогти батькам відпочити під час карантину, президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки-онлайн дітям. Тим часом, британська письменниця Джоан Роулінг заявила про запуск сайту Harry Potter At Home, щоб допомогти дітям легше перенести самоізоляцію. Про це вона заявила у своєму Twitter.

Скріншот: twitter/jk_rowling

"Батькам, вчителям та опікунам, які стежать за тим, щоб діти розважалися, і намагаються їх чимось зацікавити, під час карантину може знадобитися трохи магії, тому я з задоволенням запускаю "Гаррі Поттер будинку", — написала Роулінг.

Скріншот: wizardingworld

На сайті можна знайти розважальні статті, загадки, головоломки, відеоролики, майстер-класи з малювання чарівних істот. Також в квітні можна безкоштовно скачати аудіокнигу "Гаррі Поттер і філософський камінь", яка доступна більш ніж на 20 мовах.

Скріншот: wizardingworld

Раніше Роулінг запропонувала вчителям в будь-якій точці світу розміщувати відео - і аудіозаписи, на яких вони читають уривки з книг про Гаррі Поттера.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Україні запустили цілодобове радіо з аудіоказками українською з озвучками Жадана та Христини Соловій.