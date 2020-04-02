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  • Гаррі Поттер залишається вдома: Джоан Роулінг запустила сайт з казками для дітей, щоб допомогти пережити карантин
02 квітня 2020, четвер, 11:46 4
Життя 2020-04-02T12:15:02+03:00
Українські Новини
Гаррі Поттер залишається вдома: Джоан Роулінг запустила сайт з казками для дітей, щоб допомогти пережити каран

Гаррі Поттер залишається вдома: Джоан Роулінг запустила сайт з казками для дітей, щоб допомогти пережити карантин

Елизавета Кесельман
Карантин, Джоан Роулінг, Гаррі Поттер, Сайт для дітей
Гаррі Поттер. Фото: ryot.org
Гаррі Поттер. Фото: ryot.org

Щоб допомогти батькам відпочити під час карантину, президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки-онлайн дітям. Тим часом, британська письменниця Джоан Роулінг заявила про запуск сайту Harry Potter At Home, щоб допомогти дітям легше перенести самоізоляцію. Про це вона заявила у своєму Twitter.

Скріншот: twitter/jk_rowlingСкріншот: twitter/jk_rowling

"Батькам, вчителям та опікунам, які стежать за тим, щоб діти розважалися, і намагаються їх чимось зацікавити, під час карантину може знадобитися трохи магії, тому я з задоволенням запускаю "Гаррі Поттер будинку", — написала Роулінг.

Скріншот: wizardingworldСкріншот: wizardingworld

На сайті можна знайти розважальні статті, загадки, головоломки, відеоролики, майстер-класи з малювання чарівних істот. Також в квітні можна безкоштовно скачати аудіокнигу "Гаррі Поттер і філософський камінь", яка доступна більш ніж на 20 мовах.

Скріншот: wizardingworldСкріншот: wizardingworld

Раніше Роулінг запропонувала вчителям в будь-якій точці світу розміщувати відео - і аудіозаписи, на яких вони читають уривки з книг про Гаррі Поттера.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Україні запустили цілодобове радіо з аудіоказками українською з озвучками Жадана та Христини Соловій.

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