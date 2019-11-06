На Airbnb можна зняти будинок, в якому Волан-де-Морт вбив батьків Гаррі Поттера

Онлайн-майданчик для подобової оренди житла Airbnb повідомив про здачу номерів у готелі De Vere House. Це будинок, в якому Волан-де-Морт вбив батьків Гаррі Поттера, повідомляє "ТһеБабель".

Будинок XIV століття розташований у громаді Лавенхем, графство Саффолк. Населений пункт вважається найкрасивішим в Англії через велику кількість охоронюваних середньовічних будівель. У книзі Джоан Роулінг ця місцевість позначена як Годрикова долина.



Airbnb пропонує орендувати номер мінімум на дві ночі за $142, або 3,5 тисяч гривень за добу. Для гостей пропонується номер з ліжком, Wi-Fi, робочим столом, власним санвузлом і телевізором. Також відвідувачі мають доступ до каміну і невеликого саду.

Фото: Airbnb

Зазначається, що в якості гостей не приймають людей з тваринами, дітьми, а також з інвалідністю через віку будинку та його планування.



Як повідомляли Українські Новини, Airbnb вирішив заборонити здавати нерухомість для проведення вечірок. Таке рішення прийняли після стрілянини в місті Оринда (штат Каліфорнія, США) в орендованому будинку.