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  • Роулінг, Рушді та Фукуяма застерегли від занадто завзятої боротьби за права пригноблених
08 липня 2020, середа, 21:33 6
Світ 2020-07-08T21:59:17+03:00
Українські Новини
Роулінг, Рушді та Фукуяма застерегли від занадто завзятої боротьби за права пригноблених

Роулінг, Рушді та Фукуяма застерегли від занадто завзятої боротьби за права пригноблених

Кира Молчанова
Права людини, расова нетерпимість, Дискримінація, Відкритий лист
Лист. документ. Фото: freepik
Лист. документ. Фото: freepik

Після скандалів і виступів на ґрунті расизму письменники, журналісти та науковці з усього світу написали відкритого листа з застереженнями щодо занадто активної боротьби з расовою і соціальною несправедливістю, яка може призвести до "атмосфери нетерпимості".

Лист, підписаний понад 150 людьми, опублікував журнал Нагрег'ѕ.

Серед знаменитостей, які підписали відкритий лист — письменники Джоан Роулінг, Салман Рушді та Маргарет Етвуд, лінгвіст і політичний публіцист Ноам Чомскі, філософ і політолог Френсіс Фукуяма, лауреат Пулітцерівської премії Енн Епплбаум, захисниця громадянських свобод Надін Строссен, шахіст і політик Гаррі Каспаров, джазовий музикант Вінтон Марсаліс.

"Вільний обмін інформацією та ідеями, джерело життєвої сили ліберального суспільства, скорочується щодня. У той час як ми звикли чекати цього від правих радикалів, у нашому власному середовищі поширюється цензура, нетерпимість до протилежних поглядів, мода на шеймінг і остракізм, а також прагнення розчиняти складні проблеми в сліпій моральній впевненості", — наголошується в листі.

На думку авторів листа, боротьба за громадянські права — це добре, але вона може породити ще більшу цензуру і самоцензуру. Їх турбує, що вже починають звучати заклики до розправи за "ймовірні слова і уявні злочини". Письменники розповіли, що журналістам забороняють писати на деякі теми, а викладачам — цитувати деякі твори, а незграбні помилки можуть призвести до звільнення. Такий стан речей автори звернення назвали "помилковим вибором між справедливістю і свободою".

Повідомляється, що робота над листом почалася близько місяця тому за ініціативою письменника і критика Томаса Чаттертона Вільямса. З його слів, лист підписали люди різного походження і віросповідання, різного віку і сексуальної орієнтації, лівих та правих поглядів.

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