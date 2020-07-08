Роулінг, Рушді та Фукуяма застерегли від занадто завзятої боротьби за права пригноблених

Після скандалів і виступів на ґрунті расизму письменники, журналісти та науковці з усього світу написали відкритого листа з застереженнями щодо занадто активної боротьби з расовою і соціальною несправедливістю, яка може призвести до "атмосфери нетерпимості".

Лист, підписаний понад 150 людьми, опублікував журнал Нагрег'ѕ.

Серед знаменитостей, які підписали відкритий лист — письменники Джоан Роулінг, Салман Рушді та Маргарет Етвуд, лінгвіст і політичний публіцист Ноам Чомскі, філософ і політолог Френсіс Фукуяма, лауреат Пулітцерівської премії Енн Епплбаум, захисниця громадянських свобод Надін Строссен, шахіст і політик Гаррі Каспаров, джазовий музикант Вінтон Марсаліс.

"Вільний обмін інформацією та ідеями, джерело життєвої сили ліберального суспільства, скорочується щодня. У той час як ми звикли чекати цього від правих радикалів, у нашому власному середовищі поширюється цензура, нетерпимість до протилежних поглядів, мода на шеймінг і остракізм, а також прагнення розчиняти складні проблеми в сліпій моральній впевненості", — наголошується в листі.

На думку авторів листа, боротьба за громадянські права — це добре, але вона може породити ще більшу цензуру і самоцензуру. Їх турбує, що вже починають звучати заклики до розправи за "ймовірні слова і уявні злочини". Письменники розповіли, що журналістам забороняють писати на деякі теми, а викладачам — цитувати деякі твори, а незграбні помилки можуть призвести до звільнення. Такий стан речей автори звернення назвали "помилковим вибором між справедливістю і свободою".

Повідомляється, що робота над листом почалася близько місяця тому за ініціативою письменника і критика Томаса Чаттертона Вільямса. З його слів, лист підписали люди різного походження і віросповідання, різного віку і сексуальної орієнтації, лівих та правих поглядів.

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