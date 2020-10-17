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17 жовтня 2020, субота, 11:49 15
Судова влада 2020-10-17T15:15:01+03:00
Українські Новини
Суд засудив до 2 років позбавлення волі Павловського за приховування вбивства Гандзюк

Суд засудив до 2 років позбавлення волі Павловського за приховування вбивства Гандзюк

Надежда Комендантова
Суд, Катерина Гандзюк, Ігор Павловський
Ігор Павловський. Фото: Facebook Ігор Павловський/slidstvo.info
Ігор Павловський. Фото: Facebook Ігор Павловський/slidstvo.info

Приморський районний суд Одеси засудив до 2 років позбавлення волі колишнього помічника ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція "Блок Петра Порошенка") Ігоря Павловського за приховування вбивства антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"16 жовтня 2020 Приморський районний суд Одеси виніс вирок помічникові колишнього народного депутата, який звинувачувався в заздалегідь не обіцяному приховуванні злочину стосовно Катерини Гандзюк в липні 2018 (ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу). Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину у вчиненні інкримінованого йому злочину і просив суд затвердити угоду про визнання винуватості між ним і прокурором", - йдеться в ньому.

Суд врахував позицію потерпілих, які не заперечували проти затвердження угоди і відмовилися від цивільного позову, а також щире каяття та активне сприяння обвинуваченим розкриттю злочину і затвердив угоду, призначивши йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше підозрюваний у причетності до нападу на Гандзюк Павловський підтвердив в суді, що замовником злочину був голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер.

Також посольство США висловило солідарність з українцями у вимозі правосуддя в кримінальному провадженні про вбивство антикорупційної активістки Катерини Гандзюк з нагоди двох років з дня здійснення нападу на її.

Раніше Печерський районний суд Києва продовжив арешт без права внесення застави голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який підозрюється у замовленні нападу на виконуючу обов'язки керівник справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, до 11 вересня.

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