Вбивство Гандзюк. Павловський в суді підтвердив, що замовником був Мангер

Підозрюваний у причетності до нападу на антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, колишній помічник ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція "Блок Петра Порошенка") Ігор Павловський підтвердив в суді, що замовником злочину є голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер .

Про це йдеться в спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?" на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Важливі новини судового засідання Ігоря Павловського в Одесі ... Павловський підтвердив провину Владислава Мангера в замовленні вбивства Каті Гандзюк. Він повідомив, що під час спілкування з Олексієм Левіним той неодноразово згадував, що саме "Миколайович" замовив напад на Катю. У серпні 2018-го, коли заарештували "стрілочника" Новикова, під час однієї з бесід з Левіним Павловському стало відомо, що "Миколайович" - це і є Мангер", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, Павловський заявив, що він і його дочка неодноразово отримували погрози від Мангера.

Зазначено, що саме тому 17 грудня 2019 року його дав суду неправдиві свідчення про непричетність до вбивства Гандзюк Мангера і Левіна.

"Сім'ю Каті Гандзюк залучили до участі в суді в Одесі як потерпілих. Наступне засідання у цій справі відбудеться 16 жовтня о 9:30 в Приморському районному суді міста Одеси", - додано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, посольство США висловило солідарність з українцями у вимозі правосуддя в кримінальному провадженні про вбивство антикорупційної активістки Катерини Гандзюк з нагоди двох років з дня здійснення нападу на її.

Раніше Печерський районний суд Києва продовжив арешт без права внесення застави голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який підозрюється у замовленні нападу на виконуючу обов'язки керівник справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, до 11 вересня.

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