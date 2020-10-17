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17 жовтня 2020, субота, 12:22 9 Інфографіка
Суспільство 2020-10-17T14:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві майже 600 нових випадків коронавірусу

У Києві майже 600 нових випадків коронавірусу

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Києві, статистика коронавірусу
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

Кількість осіб, які захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві, 16 жовтня порівняно з попередньою добою збільшилася на 598 осіб до 30 010, померлих - на 12 до 569.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ситуація з поширенням вірусу в столиці залишається складною. Ще у 598 осіб виявили коронавірус за минулу добу. 12 хворих померло... Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 30 010", - написав Кличко.

Серед осіб, які захворіли, 345 жінок у віці від 18 до 97 років, 210 чоловіків у віці від 18 до 81 року, 15 дівчаток від 2 до 17 років і 18 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Захворіло також 28 медиків.

"До лікарень столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 186 осіб. Всього коронавірус подолали 10 661 житель Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 162, в Дарницькому - 80. 65 випадків у Печерському районі", - додав Кличко.

Коронавирус в Киеве - статистика по районам.Коронавирус в Киеве - статистика по районам.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість осіб, які захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві, 15 жовтня порівняно з попередньою добою збільшилася на 455 осіб до 29 412, померлих - на 22 до 557.

Після переведення до "червоної зони" з 19 жовтня, Васильків і Бориспільський район Київської області обмежать торгівлю.

Тим часом в Європейському союзі заявили про готовність допомогти Україні з отримання вакцини від COVID-19.

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