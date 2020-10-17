В Україні знову коронавірусні антирекорди: майже 6,5 тисячі нових випадків і 109 смертей

16 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 6 410 до 293 641, кількість померлих від захворювання - на 109 осіб до 5 517 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 6,9%, нових летальних випадків - на 2,8%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 16 жовтня в Україні зареєстровано 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 5 517 летальних, 124 113 осіб одужали.

За добу зафіксовано 6 410 нових випадків захворювання, одужало 2 194 людини, померло 109 осіб.

Таким чином, 16 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж осіб, які одужали - 6 410 проти 2 194.

Кількість активних хворих (хворих без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 17 жовтня становила 159 904 особи, що на 2,5% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (30 010), Харківській (27 929) та Львівській областях (24 539).

В Одеській області зафіксовано 18 519 випадків COVID-19, в Чернівецькій - 17 450 випадків, Тернопільській - 17 160, Івано-Франківській - 16 377, Рівненській - 15 646, Київській - 12 439, Закарпатській - 11 626, Дніпропетровській - 10 721, Волинській - 10 682, Хмельницькій - 10 480, Житомирській - 9 539, Сумській - 8 524 випадки.

8 233 випадки виявлено у Вінницькій області, 6 776 випадків - в Донецькій, 6 619 випадків - в Черкаській, 6 582 випадки - в Чернігівській, 6 259 випадків - в Запорізькій, 5 738 випадків - в Полтавській, 5 567 випадків - в Миколаївській, 2 380 випадків - в Херсонській, 2 334 випадки - в Луганській і 1 512 випадків - в Кіровоградській області.

Як повідомляли Українськi Новини, 15 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 992 до 287 231, кількість померлих від захворювання - на 106 осіб до 5 408.

Також два райони Київської області обмежать торгівлю через "червоної зони" епіднебезпеки.

Тим часом за добу в Києві збільшилася смертність від коронавірусу.

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