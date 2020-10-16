У деяких містах опалювальний сезон може початися із затримкою

У деяких містах опалювальний сезон може розпочатися з серйозною затримкою, хоча взагалі готовність міст України до опалювального сезону становить 95%, поки в Києві будинки вже почали підключати до опалення

Про це в ефірі соціально-політичного ток-шоу "Мир чи війна" заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Герус, - повідомляють "Подробности".

"Я не кажу, що опалювальний сезон буде зірвано. Так, в деяких містах він може початися пізніше на кілька днів. Це традиційно: Кривий Ріг, Херсон, Сіверськодонецька ТЕЦ і низка невеликих міст. Такого, щоб люди взагалі не отримали тепло не буде, але там ситуація така: підприємства на місці ведуть переговори, щоб підписати необхідні документи, і почати опалювальний сезон найближчими днями", - заявив Герус.

Під час програми зазначалося, що проблеми з опаленням вже є в Чернівцях, Івано-Франківську, в Миколаєві. Це все міста обласного значення.

Як повідомляли Українські Новини, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявила, що 5 підприємств теплоенергетики (ТКЕ) ставлять під загрозу початок опалювального сезону в Києві через борги за газ.

Львів і Київ вирішили розпочати опалювальний сезон 16 жовтня.

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