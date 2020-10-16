підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 жовтня 2020, пʼятниця, 23:17 6
Суспільство 2020-10-17T00:15:02+03:00
Українські Новини
У деяких містах опалювальний сезон може початися із затримкою

У деяких містах опалювальний сезон може початися із затримкою

Кира Молчанова
Централізоване опалення, Опалювальний сезон, Андрій Герус, опалення
Опалювальний сезон. Фото: Pixabay
Опалювальний сезон. Фото: Pixabay

У деяких містах опалювальний сезон може розпочатися з серйозною затримкою, хоча взагалі готовність міст України до опалювального сезону становить 95%, поки в Києві будинки вже почали підключати до опалення.

Про це в ефірі соціально-політичного ток-шоу "Мир чи війна" заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Герус, - повідомляють "Подробности".

"Я не кажу, що опалювальний сезон буде зірвано. Так, в деяких містах він може початися пізніше на кілька днів. Це традиційно: Кривий Ріг, Херсон, Сіверськодонецька ТЕЦ і низка невеликих міст. Такого, щоб люди взагалі не отримали тепло не буде, але там ситуація така: підприємства на місці ведуть переговори, щоб підписати необхідні документи, і почати опалювальний сезон найближчими днями", - заявив Герус.

Під час програми зазначалося, що проблеми з опаленням вже є в Чернівцях, Івано-Франківську, в Миколаєві. Це все міста обласного значення.

Як повідомляли Українські Новини, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявила, що 5 підприємств теплоенергетики (ТКЕ)  ставлять під загрозу початок опалювального сезону в Києві через борги за газ.

Львів і Київ вирішили розпочати опалювальний сезон 16 жовтня. 

Більше новин про: Централізоване опалення Опалювальний сезон Андрій Герус опалення

У Раді вважають, що імпорт електроенергії в Україн...
Будинки в Києві почали підключати до опалення. Зав...
Киян почнуть відключати від опалення вже на вихідн...
Опалювальний сезон в Києві під загрозою через борг...
В Україні відновили список країн "червоної" і "зеленої" зони
У Києві збільшилася смертність від коронавірусу. Дані про захворюваність за районами
Новини
У Харкові обмежили роботу ресторанів до 20:00 і з понеділка відправляють школярів на канікули 23:26
У деяких містах опалювальний сезон може початися із затримкою 23:17
Будинки в Києві почали підключати до опалення. Завершити планують до 23 жовтня 23:03
У МОН розповіли про нові правила дистанційного навчання 22:34
У Київській області зайнято понад 50% ліжок для хворих COVID-19 22:00
більше новин
Уряд повинен передати субвенції з Фонду боротьби з COVID-19 на місцевий рівень, – кандидатка від БЮТ 13:31
Марина Порошенко закликала столичну владу закупити школярам та вчителям Києва електронні планшети 14:24
На ремонті даху лише одного будинку крадуть пів мільйона гривень, — Кучеренко 16:27
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Інформація з ноутбука "Бурісми" і покази свідків доповнять скандальне розслідування New York Post, – Деркач 18:31
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Опитування Зеленського оплатять меценати, - Кравчук 11:05
більше новин
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok