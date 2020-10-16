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16 жовтня 2020, пʼятниця, 23:03 5
Суспільство 2020-10-16T23:30:02+03:00
Українські Новини
Будинки в Києві почали підключати до опалення. Завершити планують до 23 жовтня

Будинки в Києві почали підключати до опалення. Завершити планують до 23 жовтня

Кира Молчанова
Київ, КМДА, Опалювальний сезон, опалення, опалення в Києві
Опалення. Фото: Pixabay
Опалення. Фото: Pixabay

Київська міська державна адміністрація (КМДА) розпочала підключення будинків до опалення та планує його завершити протягом 7 днів - до 23 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"Станом на 16:00 тепло отримали 7,8% житлового фонду (775 будинків). Установи соціальної сфери підключаються до опалення за індивідуальними заявками їх керівництва. До вказаного часу тепло вже отримують: 1,5% лікарень (5) і 0, 4% від загальної кількості дитсадків (2). Увімкнення опалення всім споживачам у більш стислі терміни неможливе", — сказано в ньому.

Зазначено, що різке збільшення теплового навантаження - температури теплоносія і тиску - може привести до аварійних пошкоджень.

Розгортання системи відбувається поступово.

Як повідомляли Українські Новини, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявила, що 5 підприємств теплоенергетики (ТКЕ) ставлять під загрозу початок опалювального сезону в Києві через борги за газ.

Львів вирішив почати опалювальний сезон 16 жовтня.

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