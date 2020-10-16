Опалювальний сезон в Києві під загрозою через борги підприємств теплоенергетики

Початок опалювального сезону в Києві ставлять під загрозу 5 підприємств теплоенергетики (ТКЕ) через борги за газ.

Про це йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", передають Українські Новини.

"Нафтогаз" закликає засновників 5 підприємств теплоенергетики Києва захистити жителів міста від проблем зі стартом опалювального сезону і розв'язати питання критичних боргів перед постачальниками", - йдеться в ньому.

Зокрема, в список підприємств, які можуть зірвати старт опалювального сезону в Києві, входять: групова котельня Міністерства внутрішніх справ України, ТОВ "Енерго Сервіс Груп", ТОВ "Ефективні енергетичні системи", ТОВ "Ідеал Енерджі Систем" і ТОВ "Центр обслуговування абонентів".

Як повідомляли Українські Новини, 63 підприємства теплоенергетики (ТКЕ) в 45 населених пунктах ставлять під загрозу початок опалювального сезону через борги за газ.

Також 57,6% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова не вірять в імовірність зриву опалювального сезону.

Крім того, 73 підприємства теплоенергетики в 50 населених пунктах ставлять під загрозу початок опалювального сезону.

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