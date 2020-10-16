Зеленський вручив ветеранам Динамо ордени за вагомі особисті заслуги

Президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами України ветеранів команди "Футбольний клуб "Динамо" Київ" за вагомі особисті заслуги у розвитку і популяризації вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України, тоді як Зеленський також нагородив Президента Туреччини Ердогана орденом Ярослава Мудрого I ступеня .

Про це йдеться в указі №446/2020 від 14 жовтня, передають Українські Новини.

Цим указом Зеленський з нагоди 45-річчя перемог у фінальних матчах Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА, отриманих під керівництвом головного тренера футбольного клубу "Динамо" Київ ", Героя України Лобановського Валерія Васильовича, нагородив орденами деяких ветеранів ФК" Динамо "Київ".

Так, Олега Блохіна нагородили орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Леонід Буряк, Володимир Веремєєв, Володимир Мунтян, а також лікар ФК Динамо Володимир Малюта нагороджені орденом Ярослава Мудрого V ступеня.

Орденом За заслуги I ступеня нагороджені Анатолій Коньков, Володимир Онищенко, Стефан Решко та Михайло Фоменко.

Орденом За заслуги II ступеня нагороджені Олександр Дамін, Петро Слободян, Сергій Кузнецов, Віктор Маслов, Анатолій Шепель, Михайло Ошемков.

Як повідомляли Українські Новини, "Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників у Лізі чемпіонів УЄФА з футболу.

Раніше Кличко привітав "Динамо" з виходом в Лігу чемпіонів.

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