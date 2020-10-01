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01 жовтня 2020, четвер, 19:19 6 Фото
Спорт 2020-10-01T19:45:01+03:00
Українські Новини
Динамо і Шахтар дізналися своїх суперників в Лізі чемпіонів УЄФА з футболу

Динамо і Шахтар дізналися своїх суперників в Лізі чемпіонів УЄФА з футболу

Сергій Паламаренко
Спорт, Футбол, Динамо, UEFA, Ліга чемпіонів УЄФА, УЄФА, Жеребкування, Шахтар
Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. Фото: uefa.org
Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. Фото: uefa.org

1 жовтня у швейцарській Женеві відбулася процедура жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/21. Для українських любителів футболу ця подія представляла особливий інтерес: вперше за останні роки, починаючи  із сезону 2016/17, в головному клубному континентальному турнірі візьмуть участь відразу 2 вітчизняні команди - донецький Шахтар і київське Динамо.

Перед жеребкуванням 32 команди були розподілені на 4 кошики посіву по 8 команд у кожному. В перший потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. У трьох інших кошиках команди були розподілені згідно з клубним рейтингом УЄФА.

В одну групу не могли потрапити команди з однієї національної асоціації. А згідно зі спеціальним рішенням УЄФА, команди з України не могли зустрітися з клубами з РФ аж до завершальних ігор розіграшу на стадії плей-офф.

"Сліпий" жереб визначив у групу "В" чемпіону України минулого сезону донецькому Шахтарю, який спочатку був визначений до другого кошику посіву, мадридський "Реал", італійський Інтер та німецьку Боруссію (Менхенгладбах).

Своєю чергою, до групи "G" київському Динамо, яке, згідно з клубним рейтингом, опинилося в третьому кошику, дісталися в суперники італійський Ювентус, іспанська Барселона та угорський Ференцварош.

Дати матчів:

Тур 1: 20/21 жовтня

Тур 2: 27/28 жовтня

Тур 3: 3/4 листопада

Тур 4: 24/25 листопада

Тур 5: 1/2 грудня

Тур 6: 8/9 грудня

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