Кличко привітав "Динамо" з виходом в Лігу чемпіонів

Мер Києва Віталій Кличко привітав "Динамо" з виходом у груповий раунд Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це розповіла пресслужба столичного клубу.

"Від імені громади міста Києва - сотень тисяч футбольних уболівальників і мільйонів його жителів - вітаю вас з черговим спортивним успіхом", - йдеться в листі, який Кличко направив у "Динамо".

Він заявив, що повернення клубу в груповий раунд найсильнішого клубного турніру УЄФА - це продовження великих традицій "Динамо".

Кличко підкреслив, що це було зроблено під час пандемії, тому розцінюється як свято для всього міста.

"Ми, покоління киян різних епох, росли на гучних перемогах улюбленої біло-блакитної команди. Ми звикли до них, як будь-яка людина, жива істота - до кисню. Ми завжди пишалися причетністю до словосполучення "Динамо" Київ. Ми - це "Динамо", "Динамо" - це ми!", - написав Кличко.

Крім того, Кличко побажав клубу максимальних результатів і запевнив клуб у підтримці.

Віталій Кличко. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Як повідомляли Українські Новини, за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА з футболу київське Динамо заробило €32 млн.

Пізніше "Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників у Лізі чемпіонів УЄФА з футболу.

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