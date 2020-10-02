підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 жовтня 2020, пʼятниця, 23:49 5
Суспільство 2020-10-03T00:00:02+03:00
Українські Новини
Кличко привітав "Динамо" з виходом в Лігу чемпіонів

Кличко привітав "Динамо" з виходом в Лігу чемпіонів

Кира Молчанова
Футбол, Динамо, ФК Динамо, Віталій Кличко, Мер Києва, Київ, Ліга чемпіонів УЄФА, ФК Динамо (Київ), Ліга чемпіонів
Віталій Кличко. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Віталій Кличко. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Мер Києва Віталій Кличко привітав "Динамо" з виходом у груповий раунд Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це розповіла пресслужба столичного клубу.

"Від імені громади міста Києва - сотень тисяч футбольних уболівальників і мільйонів його жителів - вітаю вас з черговим спортивним успіхом", - йдеться в листі, який Кличко направив у "Динамо".

Він заявив, що повернення клубу в груповий раунд найсильнішого клубного турніру УЄФА - це продовження великих традицій "Динамо".

Кличко підкреслив, що це було зроблено під час пандемії, тому розцінюється як свято для всього міста.

"Ми, покоління киян різних епох, росли на гучних перемогах улюбленої біло-блакитної команди. Ми звикли до них, як будь-яка людина, жива істота - до кисню. Ми завжди пишалися причетністю до словосполучення "Динамо" Київ. Ми - це "Динамо", "Динамо" - це ми!", - написав Кличко.

Крім того, Кличко побажав клубу максимальних результатів і запевнив клуб у підтримці.

Виталий Кличко. Фото: fcdynamo.kiev.uaВіталій Кличко. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Як повідомляли Українські Новини, за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА з футболу київське Динамо заробило €32 млн.

Пізніше "Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників у Лізі чемпіонів УЄФА з футболу.

Більше новин про: Футбол Динамо ФК Динамо Віталій Кличко Мер Києва Київ Ліга чемпіонів УЄФА ФК Динамо (Київ) Ліга чемпіонів

Київ заздалегідь підготувався до початку опалюваль...
Готичний костел у Києві збираються передати Римо-к...
Визначилися суперники футболістів луганської Зорі ...
Чи потраплять вболівальники в Києві на футбольні м...
В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі
Антирекорд із захворюваності на коронавірус зростає попри зменшення тестувань
Новини
Кличко привітав "Динамо" з виходом в Лігу чемпіонів 23:49
Готичний костел у Києві збираються передати Римо-католицькій церкві до 2024 23:14
Зеленський дозволив Кабміну зняти карантинні обмеження з зарплат чиновників 22:15
Видавали себе за співробітників банку. У Сумах за допомогою call-центру крали гроші у іноземців 22:10
Зеленський заявив, що Україна не збирається надавати військову допомогу Азербайджану 22:03
більше новин
Мінфіну необхідно послабити податковий тиск на гральний бізнес, - експерти 15:28
Швидке формування регулятора грального бізнесу дасть позитивний сигнал міжнародним інвесторам, - думка 15:32
Податок на виграш з гравця вводити не можна, - думка 16:14
САП стримує хід справи розслідування НАБУ про причетність мера Білої Церкви Геннадія Дикого до корупційної схеми 18:21
Старт роботи грального бізнесу допоможе вивести багато грошей з тіні, - експерти 15:41
більше новин
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
"Я стверджую, що за цим злочином стояв Путін". Навальний дав перше інтерв'ю після отруєння 14:43
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду 09:19
більше новин
В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok