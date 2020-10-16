Зеленський нагородив Президента Туреччини Ердогана орденом Ярослава Мудрого I ступеня

Тоді як раніше стало відомо, що Зеленський і Ердоган домовилися про військове співробітництво України та Туреччини , Президент Володимир Зеленський нагородив Президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський, який перебуває в Туреччині з робочим візитом, вручив президенту Турецької Республіки Реджепу Тайїпу Ердогану орден князя Ярослава Мудрого I ступеня. Відповідно до Указу президента № 450/2020 "Про відзначення Р. Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого", президент Туреччини відзначений за визначний особистий внесок у зміцнення україно-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться в ньому.

Ердоган подякував главі української держави за нагороду.

"Дякую від себе особисто і від імені мого народу за прекрасний жест у вигляді вручення мені державної нагороди", - сказав Ердоган.

Як повідомляли Українські новини, Туреччина змінила правила в'їзду туристів і провезення багажу: які нововведення діють.

Також в серпні Туреччина ввела додаткові мита на українські товари.

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