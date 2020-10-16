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  • Ремдесивір, який планує закупити МОЗ, і низка інших ліків виявилися неефективними при коронавірусі
16 жовтня 2020, пʼятниця, 21:37 4
Наука 2020-10-16T22:15:01+03:00
Українські Новини
Ремдесивір, який планує закупити МОЗ, і низка інших ліків виявилися неефективними при коронавірусі

Ремдесивір, який планує закупити МОЗ, і низка інших ліків виявилися неефективними при коронавірусі

Александр Савич
МОЗ, ВООЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Ліки від коронавірусу, лікування коронавірусу
Відразу кілька препаратів, які можна застосувати при лікуванні коронавірусу, виявилися неефективними. Фото: depositphotos.com
Відразу кілька препаратів, які можна застосувати при лікуванні коронавірусу, виявилися неефективними. Фото: depositphotos.com

Тоді як Міністерство охорони здоров'я України планує закупити вже цього тижня ремдесивір, відразу кілька препаратів, що застосовуються в світі при лікуванні коронавірусної інфекції, серед яких і ремдисивір, виявилися неефективними. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Серед ліків, ефективність яких була спростована в ході досліджень, ремдесивір, гідроксихлорохін, інтерферон і лопинавір.

"Проміжні результати дослідження Solidarity Therapeutics Trial, координується Всесвітньою організацією охорони здоров'я, показують, що використання ремдесивіру, гідроксихлорохіну, лопинавіру/ритонавіру і інтерферону зробили незначний вплив або не вплинули на смертність або внутрішньолікарняне протягом COVID-19 серед госпіталізованих пацієнтів", — повідомляють в ВООЗ.

Повідомляється також, що в дослідженні, яке охоплює понад 30 країн, вивчався вплив цих методів лікування на загальну смертність, початок вентиляції і тривалість перебування в лікарні госпіталізованих пацієнтів.

Як повідомляли Українські новини, раніше використання ремдесивіру для лікування коронавірусу показувало позитивні результати.

Також в липні МОЗ виключив гідроксихлорохін з протоколу лікування COVID-19.

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