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13 жовтня 2020, вівторок, 00:11 8
Медицина 2020-10-13T09:00:03+03:00
Українські Новини
Через тиждень в Україну надійдуть ліки від коронавірусу, - Степанов

Через тиждень в Україну надійдуть ліки від коронавірусу, - Степанов

Александр Савич
ліки, Коронавірус, Ремдесивір
Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я ініціює проведення централізованих закупівель противірусного препарату "Ремдесівір" для лікування коронавірусної інфекції через тиждень (до 20 жовтня).

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Я думаю, що через тиждень у нас буде ліки "Ремдесивір", яке себе дуже добре показало в США, в інших країнах. Ми вже уклали відповідну угоду і через тиждень він у нас відразу надійде в лікарні", - сказав він.

За словами Степанова, МОЗ має намір закупити також вітчизняні імуноглобуліни для лікування хворих коронавірусної хвороби.

"Зараз інші ліки, які пройшли в країні клінічні випробування, - це вітчизняні імуноглобуліни, які дуже необхідні пацієнтам з тяжким перебігом коронавірусної хвороби.

Ми вважаємо, яка сума нам необхідна, і я думаю, що через одне засідання уряду ми винесемо відповідні постанови щодо закупівлі цих ліків", - зазначив він.

Як повідомляли Українські новини, 13 жовтня МОЗ запропонує Кабміну посилення карантинних заходів в країні

Також Японія передасть Україні препарат від коронавірусу в якості гуманітарної допомоги.

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