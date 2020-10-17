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  • Астрологи розповіли, яким знакам зодіаку пощастить у другій половині жовтня
17 жовтня 2020, субота, 08:30 47
Lifestyle 2020-10-17T15:15:02+03:00
Українські Новини
Астрологи розповіли, яким знакам зодіаку пощастить у другій половині жовтня

Астрологи розповіли, яким знакам зодіаку пощастить у другій половині жовтня

Елена Новикова
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Гороскоп на 17-31 жовтня. Фото: pixabay
Гороскоп на 17-31 жовтня. Фото: pixabay

Тоді як в п'ятницю, 16 жовтня, астролог прогнозував насичений день, друга половина жовтня стане тріумфальним періодом для Тельців, Раків, Стрільців і Риб. Астрологи розповіли докладніше про те, що чекає представників цих чотирьох знаків у середині осені.

Телець

У другій половині жовтня зірки принесуть Тільцям тріумфальний успіх. Представникам знака дійсно належить зробити щось видатне. Зосередьтеся на розвитку в професійній сфері, перевірте старі задуми і відкладені проєкти. Страх і сумніви відійдуть на другий план, тому з'явиться можливість блискуче впоратися з будь-яким завданням. Це також ідеальний період для запуску чогось нового. Тельці можуть почати щось з самого нуля і стрімко домогтися прибутку, виростивши цікавий проєкт і перспективну справу. Можна налагоджувати співпрацю з талановитими і цікавими людьми. Вдалими будуть будь-які проєкти, де потрібно колективно досягати результату.

Рак

Середина осені виявиться максимально сприятливим і вдалим періодом для Раків. Чудовий час для кар'єрного зростання. Представники знака без праці впораються навіть з найскладнішими і заплутаними справами, вони будуть зосереджені і не упустять жодної дрібниці. Важливо розуміти, що і вороги відпочивати також не мають наміру. Можливо, доведеться повоювати і відстоювати свою територію. Але астрологи абсолютно спокійні за Раків, адже вони примудряться викрутитися навіть із найбільш заплутаної ситуації, а також зможуть випередити суперників і вирватися в лідери.

Стрілець

Друга половина жовтня обіцяє стати вкрай продуктивним і плідним періодом для Стрільців. Однак доведеться витратити пару днів на те, щоб визначитися з пріоритетами і викреслити з поля зору все зайві моменти і завдання. Секрет успіху полягатиме в умінні зосереджуватися тільки на головному і не відвертатися на сторонні фактори. Зазвичай Стрільці не здатні домогтися максимальної концентрації, але в другій половині жовтня станеться диво, і представники знаку дійсно зміняться в кращу сторону. Зірки закликають довіритися інтуїції, адже вона підкаже, в якому напрямку краще розвиватися, де докласти більше зусиль, а де в конкретний момент варто відступити в сторону і розслабитися.

Риби

У здібностей Риб в другій половині жовтня абсолютно не буде меж і обмежень. Зірки радять планувати найскладніші та відповідальні завдання на цей період, адже представники знака блискуче з ними впораються. Слід розуміти, що настільки позитивні тенденції обмежені конкретним часовим проміжком, тому Рибам не варто витрачати час на порожні заняття. Беріться за ті проєкти, які встигнете виконати до кінця другого осіннього місяця. Зараз набагато простіше привернути до себе людей, так що є шанс завести сильних союзників і однодумців.

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