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  • У Тельців буде насичений день, а Стрільців чекає успіх у справах, - гороскоп від Глоби на сьогодні
16 жовтня 2020, пʼятниця, 08:30 13
Lifestyle 2020-10-16T12:45:05+03:00
Українські Новини
У Тельців буде насичений день, а Стрільців чекає успіх у справах, - гороскоп від Глоби на сьогодні

У Тельців буде насичений день, а Стрільців чекає успіх у справах, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на п'ятницю. Фото:pixabay
Гороскоп на п'ятницю. Фото:pixabay

За гороскопом на сьогодні астролог радить не проявляти наполегливість, а також не тиснути на людей зайве після того, як за гороскопом на четвер був вдалий період для прощання з поганими звичками і саморозвитку. Про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в п'ятницю, 16 жовтня, розповів астролог Павло Глоба .

Овен

День сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості і творчого підходу. Не звертайте уваги на дрібні невдачі або суперечки - з часом побачите, якими неістотними вони були.

Телець

У Тельців в п'ятницю не буде часу на відпочинок. Представникам знаку потрібно залучити всю свою спритність, щоб впоратися із запланованим і отримати бажаний результат.

Близнюки

У Близнюків день невдалий для любовних пошуків, однак тим у кого вже є пара зірки радять виділити час і провести його з коханою людиною.

Рак

Ракам ввечері слід максимально відключитися від щоденних обов'язків. Віддайте перевагу розмовам, книгам, прогулянкам. Особливо це стосується найбільш заклопотаних представників знаку.

Лев

У Левів день буде вдалим для прийняття непростих рішень. Радитися можна з раками, втім, тільки якщо бачите, що їх слова підкріплені діями.

Діва

Дівам доведеться більше часу присвятити родині або друзям. Ймовірно, що доведеться залучити всі трепетні почуття, щоб дійсно стати хорошим помічником.

Терези 

У розпорядку дня Терезів в п'ятницю особливих змін і подій не передбачається - все буде протікати за їхнім планом. Бажано зайнятися налагодженням побутових питань - прибиранням, закупівлями, приготуванням їжі.

Скорпіон

Нічого не бійтеся, якщо хочете домогтися успіху, цей день додасть рішучості. Швидше за все у Скорпіонів буде виходити легко і тверезо мислити, що допоможе чітко сформулювати свої цілі і завдання.

Стрілець

Стрільців у п'ятницю чекає успіх - їм буде вдаватися точно, легко і зрозуміло висловлювати свої думки, що буде сприяти успішному результату справ.

Козеріг

У цей день Козероги захочуть приєднатися до кожної зустрічі та справи. Нічого не буде проходити без них в цей день. Через таку гіперактивність Козероги отримають можливість познайомитися з новими друзями і отримати цікаву інформацію.

Водолій

Можливе вирішення питання, з яким давно не можете розібратися. Зірки посилять старання представників знака, а тому витрачені зусилля мають високі шанси окупитися.

Риби

Високий рівень самокритичності в п'ятницю допоможе Рибам краще відокремити дійсно важливе від того, що має сумнівне значення. Сприятливими будуть розмови з родичами. Є високі шанси, що вдасться досягти взаєморозуміння в питанні, яке давно не давав спокою.

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