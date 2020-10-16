У Тельців буде насичений день, а Стрільців чекає успіх у справах, - гороскоп від Глоби на сьогодні

За гороскопом на сьогодні астролог радить не проявляти наполегливість, а також не тиснути на людей зайве після того, як за гороскопом на четвер був вдалий період для прощання з поганими звичками і саморозвитку. Про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в п'ятницю, 16 жовтня, розповів астролог Павло Глоба . Овен День сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості і творчого підходу. Не звертайте уваги на дрібні невдачі або суперечки - з часом побачите, якими неістотними вони були. Телець У Тельців в п'ятницю не буде часу на відпочинок. Представникам знаку потрібно залучити всю свою спритність, щоб впоратися із запланованим і отримати бажаний результат. Близнюки У Близнюків день невдалий для любовних пошуків, однак тим у кого вже є пара зірки радять виділити час і провести його з коханою людиною. Рак Ракам ввечері слід максимально відключитися від щоденних обов'язків. Віддайте перевагу розмовам, книгам, прогулянкам. Особливо це стосується найбільш заклопотаних представників знаку. Лев У Левів день буде вдалим для прийняття непростих рішень. Радитися можна з раками, втім, тільки якщо бачите, що їх слова підкріплені діями. Діва Дівам доведеться більше часу присвятити родині або друзям. Ймовірно, що доведеться залучити всі трепетні почуття, щоб дійсно стати хорошим помічником. Терези У розпорядку дня Терезів в п'ятницю особливих змін і подій не передбачається - все буде протікати за їхнім планом. Бажано зайнятися налагодженням побутових питань - прибиранням, закупівлями, приготуванням їжі. Скорпіон Нічого не бійтеся, якщо хочете домогтися успіху, цей день додасть рішучості. Швидше за все у Скорпіонів буде виходити легко і тверезо мислити, що допоможе чітко сформулювати свої цілі і завдання. Стрілець Стрільців у п'ятницю чекає успіх - їм буде вдаватися точно, легко і зрозуміло висловлювати свої думки, що буде сприяти успішному результату справ. Козеріг У цей день Козероги захочуть приєднатися до кожної зустрічі та справи. Нічого не буде проходити без них в цей день. Через таку гіперактивність Козероги отримають можливість познайомитися з новими друзями і отримати цікаву інформацію. Водолій Можливе вирішення питання, з яким давно не можете розібратися. Зірки посилять старання представників знака, а тому витрачені зусилля мають високі шанси окупитися. Риби Високий рівень самокритичності в п'ятницю допоможе Рибам краще відокремити дійсно важливе від того, що має сумнівне значення. Сприятливими будуть розмови з родичами. Є високі шанси, що вдасться досягти взаєморозуміння в питанні, яке давно не давав спокою. Як повідомляли Українські Новини, астрологи розповіли, яким знакам зодіаку пощастить в жовтні-2020. Раніше народний синоптик дав докладний прогноз погоди на жовтень.