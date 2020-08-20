З сьогоднішнього дня Туреччина вводить додаткові мита на українські товари

Європейська бізнес-асоціація закликає владу не допустити підняття Туреччиною митних зборів на українську кондитерську продукцію на 15-20%.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українськi Новини.

Згідно з ним, 20 серпня набуває чинності указ Президента Туреччини про впровадження додаткового митного збору для 115 товарів.

Зокрема, впроваджується додатковий збір на кондитерську продукцію в розмірі 15-20%.

"На сьогодні доступ до ринку Туреччини для українських виробників кондитерської продукції і так значно ускладнений у зв'язку із застосуванням Туреччиною високих ставок ввізного мита та додаткового тарифу на сільськогосподарську складову (всього збори становлять близько 35-45% для кондитерських виробів) ", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, в асоціації відзначають, що турецька продукція на український ринок потрапляє на значно кращих умовах: рівень ставок ввізного мита на турецьку кондитерську продукцію становить 5-15%.

У ЄБА прогнозують, що впровадження додаткового мита і нерівні умови зроблять економічно недоцільним і фактично заблокує ввезення української кондитерської продукції в Туреччину.

"У зв'язку з цим ЄБА закликає відповідальні органи України вжити невідкладних заходів для недопущення підняття митних зборів Турецької республікою на українську кондитерську продукцію", - йдеться в повідомленні.

Наказ Президента Туреччини щодо білоруського режиму імпорту, який передбачає введення додаткового митного збору, був офіційно оприлюднений 5 серпня.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Туреччина вживе заходів для фіналізації переговорів про укладення Угоди про вільну торгівлю.

3 лютого Зеленський і Ердоган на спільній пресконференції в Києві заявили, що Україна і Туреччина розраховують на збільшення взаємного товарообігу з 4,8 млрд доларів до 10 млрд доларів після підписання угоди про зону вільної торгівлі.

Тим часом Туреччина змінила правила в'їзду туристів і провезення багажу: які нововведення діють.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини