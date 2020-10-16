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16 жовтня 2020, пʼятниця, 20:31 6
Зовнішня політика 2020-10-16T21:15:01+03:00
Українські Новини
Україна і Туреччина домовилися про військове співробітництво

Україна і Туреччина домовилися про військове співробітництво

Александр Савич
Володимир Зеленський, Україна, Туреччина, військові, Україна-Туреччина
Україна і Туреччина домовилися про військове співробітництво. Фото: nahnews.org
Україна і Туреччина домовилися про військове співробітництво. Фото: nahnews.org

Україна і Туреччина домовилися про військове співробітництво, тоді у Туреччині почали випробування вакцини від Covid-19 на людях.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом пресконференції за результатами робочої зустрічі глав держав, передають Українські Новини.

"У нас спільна точка зору щодо співпраці у сфері оборонної безпеки, зокрема, безпеки на Чорному морі і реалізації євроатлантичного курсу України. Сьогодні підписано рамкову військову угоду між урядами України і Туреччини і меморандум між нашими міністерствами оборони. Це відкриває нам можливості для військового і військово-технічного співробітництва", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що саме співпраця у сфері оборонної безпеки є визначальною для розвитку стратегічного партнерства країн.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Туреччині від коронавірусу помер турист із Закарпаття, який відпочивав на курорті з сім'єю. Тепер родичі не можуть доставити тіло померлого на батьківщину.

Також над Україною вперше пролетіли конвертоплани США.

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