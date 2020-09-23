Водночас як над Україною вперше пролетіли військові літаки США Boeing B-52, американські конвертоплани CV-22B Osprey в середу вдень пролетіли в Києві над Дніпром. Про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства США в Україні. "Сьогодні біля арки Дружби народів і вздовж Дніпра, помахайте рукою літакам CV22B, які будуть пролітати над Києвом ", - сказано в ньому. Також у посольстві розповіли, що в цей час можна було побачити польоти літаків MC130J над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою і Черкасами. Американські конвертоплани. Фото: Facebook\/U.S. Embassy Kyiv Ukraine Американські конвертоплани CV-22B Osprey. Фото: Facebook\/U.S. Embassy Kyiv Ukraine Як повідомляли Українськi Новини, на міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 у Львівській області прибули льотчики ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій. Також у Чорному морі почалися навчання "Об'єднані зусилля-2020". Команди кораблів вітчизняного флоту відпрацюють перехід морем в костюмах і ордерах, артилерійські стрільби, тралення мінонебезпечних водних ділянок, заходи підводно-диверсійної боротьби.