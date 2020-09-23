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23 вересня 2020, середа, 16:26 8
Суспільство 2020-09-23T17:30:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: Американські конвертоплани пролетіли в небі над Києвом

Фото дня: Американські конвертоплани пролетіли в небі над Києвом

Валерия Драгомирова
Посольство США, літаки, українсько-американські відносини
Конвертоплани. Фото: Посольство США в Україні
Конвертоплани. Фото: Посольство США в Україні

Водночас як над Україною вперше пролетіли військові літаки США Boeing B-52, американські конвертоплани CV-22B Osprey в середу вдень пролетіли в Києві над Дніпром.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства США в Україні.

"Сьогодні біля арки Дружби народів і вздовж Дніпра, помахайте рукою літакам CV22B, які будуть пролітати над Києвом ", - сказано в ньому.

Також у посольстві розповіли, що в цей час можна було побачити польоти літаків MC130J над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою і Черкасами.

Американские конвертопланы. Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv UkraineАмериканські конвертоплани. Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Американские конвертопланы. Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv UkraineАмериканські конвертоплани CV-22B Osprey. Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Як повідомляли Українськi Новини, на міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 у Львівській області прибули льотчики ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій.

Також у Чорному морі почалися навчання "Об'єднані зусилля-2020". Команди кораблів вітчизняного флоту відпрацюють перехід морем в костюмах і ордерах, артилерійські стрільби, тралення мінонебезпечних водних ділянок, заходи підводно-диверсійної боротьби.

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