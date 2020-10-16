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16 жовтня 2020, пʼятниця, 20:27 5 Документ
Судова влада 2020-10-16T21:00:03+03:00
Українські Новини
Венедіктова перебуває під охороною Управління держохорони

Венедіктова перебуває під охороною Управління держохорони

Елена Новикова
Генпрокуратура, Генпрокурор, Управління державної охорони України, Держохорона, Ірина Венедіктова, Управління держохорони
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка з'їхала з державної дачі в Пущі-Водиці, перебуває під охороною Управління державної охорони.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України (СБУ) на запит Українських Новин.

Згідно з відповіддю, Управління держохорони здійснює охорону генерального прокурора відповідно до закону.

При цьому СБУ не повідомила, чи загрожує Венедіктовій небезпека, посилаючись на те, що це інформація з обмеженим доступом.

Разом з тим СБУ повідомила, що жодних кримінальних проваджень за фактом можливої ​​загрози життю Венедіктової не розслідує.

Відповідь СБУ на запит Українських Новин про те, хто здійснює охорону генпрокурора Ірини ВенедиктовоїВідповідь СБУ на запит Українських Новин про те, хто здійснює охорону генпрокурора Ірини Венедіктової

Як повідомляли Українськi Новини, Офіс генпрокурора не зміг повідомити, чи існує загроза безпеці Венедіктової.

Раніше Венедіктова заявляла, що переїхала на держдачу в Пуща-Водицю з міркувань безпеки і що має намір з'їхати звідти протягом кількох днів.

Також комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами відмовився назвати вартість  наданої в користування генерального прокурора Ірини Венедіктової державної резиденції, проте запевнив, що оплата за проживання відповідає фактично використаній площі. 

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