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16 жовтня 2020, пʼятниця, 20:03 5
Життя 2020-10-16T20:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначається Всесвітній день продовольства: як це пов'язано з голодом

Сьогодні відзначається Всесвітній день продовольства: як це пов'язано з голодом

Александр Савич
Голод, їжа, Продовольство
Сьогодні відзначається Всесвітній день продовольства. Фото: pixabay
Сьогодні відзначається Всесвітній день продовольства. Фото: pixabay

Сьогодні, 16 жовтня, відзначається Всесвітній день продовольства, тоді як 14 жовтня в Україні відзначали День захисника України. Про те, що означає ця пам'ятна дата і як вона пов'язана з голодом, розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Супрун зазначила, що цей день придумали не для того, щоб накупити їжі й наїстися досхочу, а навпаки — для того, щоб привернути увагу до проблем голоду і до власного раціону.

"Проблема голоду на планеті не нова, проте з 2014 року кількість тих, хто голодує, зростає. У 2019 році у світі голодували близько 690 млн осіб - на 10 млн більше ніж у 2018 році, і майже на 60 млн більше, ніж 5 років тому.

При тому, що за останні 5 років населення планети зросло, відсоток людей, які голодують, залишився таким як і був. Це означає, що зі зростанням чисельності населення планети, кількість людей, які не отримують достатньо їжі, зростає також", — написала Супрун.

В середньому, щорічно у світі від голоду вмирають 9 млн осіб, тобто більше, ніж від СНІДу, малярії та туберкульозу разом узятих.

Також велика кількість людей у ​​світі живуть за межею бідності, і не можуть дозволити собі корисну їжу.

Супрун також зазначає, що після початку пандемії коронавірусу, ситуація погіршилася, тому що світова спільнота направила всі ресурси на боротьбу з COVID-19.

"Щорічно в усьому світі втрачається 1,3 млрд тонн продовольства — третина від всіх харчових продуктів, які люди роблять для споживання.

Коли стільки їжі стає харчовими відходами, а сотні мільярдів людей голодують в цей час - очевидно, що на цій планеті щось йде не так", - написала Супрун.

Для того, щоб внести свій внесок у зміну ситуації, Супрун закликає більш усвідомлено і раціонально ставитися до споживання.

"Не купувати надлишок їжі, купувати сезонні й місцеві продукти (чим коротший ланцюг постачання, тим менше ризиків, що продукти будуть втрачені по дорозі), викидати продукти дійсно тоді, коли вони стають неїстівними.

А ще — ви завжди можете допомогти своїм співгромадянам. Наприклад, залишити трохи їжі зі своєю продуктового кошика на благодійність (в деяких супермаркетах ставлять спеціальні кошики, які потім передають сім'ям, які потребують допомоги)", — радить Супрун.

Також Супрун закликала підтримувати фонди, які опікуються літніми людьми, а також звертати увагу на потреби своїх стареньких родичів.

Як повідомляли Українські новини, в ООН заявили, що на тлі пандемії коронавірусу, у світі зростає кількість голодуючих.

Також в 2019 році вчені заявляли про те, що світ чекає голодна катастрофа.

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