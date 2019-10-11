Світу загрожує невідворотня голодна катастрофа

Група вчених передбачила людству нову голодну катастрофу. Про це повідомляє Science Alert.\r\nФахівці прийшли до висновку, що людству може загрожувати недолік продовольства через нестачу фосфору. Його активно використовують у виробництві сільськогосподарських продуктів. Величезна кількість мінеральних добрив через нераціональне використання змиваються в океан.\r\n"Не існує співпраці або координації в глобальному масштабі, яка бере на себе відповідальність за управління глобальним ресурсом, навіть між державами-членами ЄС або штатами США", - говорить еколог Каспер Рейтцель, який вивчає фосфор у водних екосистемах.\r\nЗа найпесимістичнішими прогнозами дефіцит фосфору стане відчутним вже через 40 років. Якщо людство збереже нинішній рівень використання добрив, то фосфор зникне через 80 років. Найоптимістичніші прогнози дають людству 400 років на вирішення цієї проблеми.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНедолік фосфору призведе до неврожаїв і голоду. Поки фахівці не можуть знайти рішення цієї проблеми, що стосується також забруднення добривами водойм.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", вчені з'ясували точний час, скільки людина може протриматися без їжі. Раніше ООН попросила більше 1 млрд доларів для допомоги голодуючим, в тому числі і в Україні. Також в Ємені 7 млн людей перебувають на межі голоду.\r\n\r\n