Світу загрожує невідворотня голодна катастрофа

Група вчених передбачила людству нову голодну катастрофу. Про це повідомляє Science Alert.

Фахівці прийшли до висновку, що людству може загрожувати недолік продовольства через нестачу фосфору. Його активно використовують у виробництві сільськогосподарських продуктів. Величезна кількість мінеральних добрив через нераціональне використання змиваються в океан.

"Не існує співпраці або координації в глобальному масштабі, яка бере на себе відповідальність за управління глобальним ресурсом, навіть між державами-членами ЄС або штатами США", - говорить еколог Каспер Рейтцель, який вивчає фосфор у водних екосистемах.

За найпесимістичнішими прогнозами дефіцит фосфору стане відчутним вже через 40 років. Якщо людство збереже нинішній рівень використання добрив, то фосфор зникне через 80 років. Найоптимістичніші прогнози дають людству 400 років на вирішення цієї проблеми.