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11 жовтня 2019, пʼятниця, 13:34 10
Світ 2019-10-11T16:00:03+03:00
Українські Новини
Світу загрожує невідворотня голодна катастрофа

Світу загрожує невідворотня голодна катастрофа

Кіт. Фото: pixabay
Кіт. Фото: pixabay

Група вчених передбачила людству нову голодну катастрофу. Про це повідомляє Science Alert.

Фахівці прийшли до висновку, що людству може загрожувати недолік продовольства через нестачу фосфору. Його активно використовують у виробництві сільськогосподарських продуктів. Величезна кількість мінеральних добрив через нераціональне використання змиваються в океан.

"Не існує співпраці або координації в глобальному масштабі, яка бере на себе відповідальність за управління глобальним ресурсом, навіть між державами-членами ЄС або штатами США", - говорить еколог Каспер Рейтцель, який вивчає фосфор у водних екосистемах.

За найпесимістичнішими прогнозами дефіцит фосфору стане відчутним вже через 40 років. Якщо людство збереже нинішній рівень використання добрив, то фосфор зникне через 80 років. Найоптимістичніші прогнози дають людству 400 років на вирішення цієї проблеми.

Недолік фосфору призведе до неврожаїв і голоду. Поки фахівці не можуть знайти рішення цієї проблеми, що стосується також забруднення добривами водойм.

Як повідомляли "Українські Новини", вчені з'ясували точний час, скільки людина може протриматися без їжі. Раніше ООН попросила більше 1 млрд доларів для допомоги голодуючим, в тому числі і в Україні. Також в Ємені 7 млн людей перебувають на межі голоду.

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