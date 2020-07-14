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  • На тлі пандемії коронавірусу у світі зростає кількість людей, які голодують, — звіт ООН
14 липня 2020, вівторок, 08:23 6
Світ 2020-07-14T09:15:02+03:00
Українські Новини
На тлі пандемії коронавірусу у світі зростає кількість людей, які голодують, — звіт ООН

На тлі пандемії коронавірусу у світі зростає кількість людей, які голодують, — звіт ООН

Валерия Драгомирова
Голод, Пандемія, Коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

На тлі пандемії коронавірусу у світі зростає кількість людей, які страждають від голоду. Це випливає з доповіді, підготовленого дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй (ФАО) і деякими іншими організаціями. Про це пише DW.

У 2019 році страждало від недоїдання 690 млн осіб на планеті, йдеться в документі. Це на 10 млн осіб більше, ніж роком раніше, і на 60 млн більше, ніж п'ять років тому. Водночас число людей, що страждають від "помірної або сильної нестачі їжі", складало у 2019 році близько 2 млрд осіб, повідомили автори доповіді. Пандемія коронавірусу лише погіршила ситуацію, констатують експерти. Глобальна криза, викликана пандемією, торкнулася не тільки ланцюжка виробництва, але й розподілу та споживання продовольства на планеті. У сформованій ситуації особливо сильно страждають діти. За даними авторів доповіді, у 2019 році кожна п'ята дитина у віці до 5 років у світі (21 відсоток) мав відставання в розвитку, обумовлені недоліками харчування. Майже 7 відсотків дітей цього віку були серйозно ослаблені через голод.

Найбільше людей, які страждають від голоду, за оцінками ООН, проживають в Азії: 381 млн осіб, в Африці їх 250 млн, в Латинській Америці та Карибському регіоні - 48 млн.

Як повідомляли Українські Новини, вчені заявили, що лами та альпаки дають антитіла, які допоможуть створити "ефективну зброю" проти коронавірусу.

 

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