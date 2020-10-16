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16 жовтня 2020, пʼятниця, 19:12 5
Суспільство 2020-10-16T21:00:04+03:00
Українські Новини
В Україні очікуються 4 штаму сезонного грипу, — РНБО

В Україні очікуються 4 штаму сезонного грипу, — РНБО

Кира Молчанова
Грип, РНБО, Олексій Данілов, Хвороби
Грип. Фото: pixabay
Грип. Фото: pixabay

Взимку 2020-2021 року медики прогнозують 4 штами сезонного грипу в Україні. Лікарі побоюються, що наймасовіше хворітимуть діти.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов під час чергової селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

"Секретар Ради зазначив, що згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, в цьому році очікуються чотири штами грипу. Він нагадав, що в останні роки в лікарнях з діагнозом "грип" перебували 280 000 осіб, серед яких 65% - діти", — йдеться в повідомленні РНБО.

Крім того, Данілов нагадав, що потрібно забезпечити лікарні достатньою кількістю апаратів штучної вентиляції легенів в умовах низьких температур. Тому що до хворих на коронавірус у лікарнях додадуться пацієнти з грипом.

Як повідомляли Українські Новини, львівські медики заявляють про появу в Україні раніше невідомих вірусів грипу.

У ЦГЗ нагадали, чим схожі й відрізняються грип та коронавірус.

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