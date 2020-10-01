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01 жовтня 2020, четвер, 11:07 13
Медицина 2020-10-01T12:15:02+03:00
Українські Новини
Медики заявили про появу в Україні невідомих раніше вірусів грипу

Медики заявили про появу в Україні невідомих раніше вірусів грипу

Александр Савич
Грип, захворюваність на грип, Новий штам грипу
В Україні з'явилися нові віруси грипу, повідомляють медики
В Україні з'явилися нові віруси грипу, повідомляють медики

Львівські медики заявляють про появу в Україні раніше невідомих вірусів грипу, тоді як в Україні встановлено новий антирекорд з захворюваності на коронавірус. Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Олег Когут, пише Zaxid.net.

Когут заявив, що нові збудники грипу і відсутність імунітету можуть привести до різкого зростання захворюваності цієї осені.

"Олег Когут зазначає, що ми фактично ще не зустрічалися в попередні роки зі збудниками грипу, які будуть в цьому епідемічному сезоні. Це, зокрема, грип Guangdong-Maonan (H1N1), Hong Kong (H3N2), це грип А, а також віруси групи B: Washington (Victoria) та Phuket (Yamagata). Крім Phuket, ми в останні роки з усіма іншими ще не мали справи", — повідомляє Zaxid.net.

Також Когут настійно рекомендує українцям вакцинуватися ще до початку поширення ГРВІ, адже вже в жовтні почнеться епідемічний період захворювань на грип. А для того, щоб виробився імунітет, потрібно мінімум 2 тижні після вакцинації.

"Нас дійсно турбує ситуація з грипом. Як поводитиметься коронавірус і як поводитимуться ті збудники, ніхто сьогодні не скаже. Тому що з коронавірусів в тій формі Covid-19 ми ще не стикалися. Ніхто і ніколи. Ні вчені, ні тим більше практики не можуть спрогнозувати. Але безумовно треба думати щодо захисту", - заявив Когут.

Як повідомляли Українські новини, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, куди йдуть гроші з фонду боротьби з коронавірусом.

Також Супрун розповіла про ризики захворювання на COVID-19 серед дітей.

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