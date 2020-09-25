Експерти розповіли, як знизити ризик зараження під час епідемії грипу і чим він відрізняється від застуди

Грип - одне з найбільш серйозних і масових захворювань серед інших вірусних інфекцій . Хоча його небезпека часто недооцінюють. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я сезонний грип щорічно викликає від 3 до 5 млн випадків тяжкої хвороби і призводить до 650 тис. смертей. Як відрізнити грип від застуди, хто найбільше ризикує заразитися грипом, як уберегтися від вірусу і чи варто робити від нього щеплення, розповіли ведучий Олександр Лук'яненко і експерти ток-шоу "Добре Здоров'я": інфекціоніст Євгенія Менжуліна, педіатр Ганна Горбань, епідеміолог Олексій Єршов, повідомляє пресслужби телеканалу "Інтер".

Грип - інфекційне високозаразное захворювання. Збудником грипу є вірус, який потрапляє в організм людини через рот.

"Грип ми знаємо вже сто років, і йти він нікуди не збирається. Більш того, з кожним роком він стає все небезпечніше, набуває нових форм. Це пов'язано з його здатністю швидко еволюціонувати. Постійно виникають нові штами дозволяють патогенів обходити захист імунної системи людини і забезпечують стійкість до лікарських препаратів. Грип продовжують вивчати, але досі залишається багато питань", - говорить інфекціоніст Євгенія Менжуліна.

"Гарне здоров'я на" Інтері "про грип. Фото: пресслужба телеканалу

Крім високої швидкості мутації, грип небезпечний легкістю передачі. Вірусом можна заразитися через предмети побуту і повітряно-крапельним шляхом, наприклад, під час розмови або при чханні.

"Але основна загроза грипу полягає в ускладненнях. На його тлі часто розвиваються пневмонії, ураження серця і судин, а також захворювання нервової системи, наприклад, менінгіт", - додає інфекціоніст.

"Гарне здоров'я на" Інтері "про грип. Фото: прес-служба телеканалу

Щорічно фіксуються сезонні епідемії грипу. За словами епідеміолога Олексія Єршова, в Україні це період з 15 жовтня по квітень, під час опалювального сезону. Цього року ВООЗ прогнозує два штами грипу типу А (циркулював в минулому році) і один штам грипу типу В. Як зрозуміти, що у вас грип? Чим він відрізняється від застуди?

"І грип, і застуда - респіраторні вірусні захворювання, обидва передаються повітряно-крапельним шляхом. Але у цих хвороб є істотні відмінності, і лікування для них потрібна різна. Період між інфікуванням і захворюванням триває близько двох днів. Тяжкість хвороби залежить від загального стану здоров'я , віку і від того, чи контактував хворий з цим типом вірусу раніше", - розповідає епідеміолог.

Програма "Гарне здоров'я на" Інтері ". Фото: прес-служба телеканалу

Основні симптоми грипу:

стрімкий початок хвороби;

температура вище 38 градусів;

сильний головний біль;

біль у м'язах;

запалення горла;

поява нежиті та кашлю на 2-3 день хвороби.

"Грип - серйозна вірусна інфекція. Якщо хоч раз їм хворіли, ви ніколи не сплутаєш симптоматику з іншими ГРВІ. Пацієнти з точністю до години можуть сказати, коли їм стало погано. Різко піднімається температура, людина не може піднятися з ліжка, відчуває сильну слабкість, озноб. І цей стан може тривати тиждень. Звертаю увагу, що при грипі аспірин протипоказаний. Він викликає печінкову енцефалопатію, яка призводить до смерті. Для зниження температури використовуйте інші жарознижуючі засоби", - акцентує увагу педіатр Ганна Горбань.

Основним і найефективнішим методом профілактики грипу, на думку експертів, є вакцинація. Щепитися потрібно у вересні - на початку жовтня.

"Щеплення знижує ризик захворіти на 80%, імунітет формується в середньому 3-4 тижні , - уточнює Євгенія Менжуліна . - Навіть в разі зараження щеплена людина перенесе захворювання в легкій формі і без ускладнень. Якщо ви цього не зробили і захворіли, то протягом першої доби після появи симптомів потрібно звернутися до лікаря і почати прийом призначених противірусних препаратів".

Як знизити ризик зараження під час епідемії грипу.

Уникайте натовпу, намагайтеся рідше бувати в місцях масового скупчення людей. Носіть маску: вірусні частки поширюються через крапельки слини і мокроти. Повернувшись додому, обов'язково вимийте руки і змініть одяг на домашній. Частіше проводьте вологе прибирання і провітрюйте приміщення. Краплі слини і мокротиння осідають на поверхнях, і, протираючи підлогу і меблі вологою ганчіркою, ви фізично прибираєте вірусні частинки. Ведіть здоровий спосіб життя. " Щоб протистояти хворобам, потрібно раціонально харчуватися, займатися спортом, гартувати - віруси цього бояться, - говорить Олександр Лук'яненко . - Їжте більше овочів і фруктів. Додайте фізичну активність, наприклад, піші прогулянки. Мийте обличчя і руки. Ретельно промивайте ніс після повернення з вулиці. Ці прості дії зведуть нанівець всі спроби грипу звалити вас з ніг ".

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