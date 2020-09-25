підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
25.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Кандидаты в ОТГ: лидеры общин или "денежные мешки"? Выборы 2020 в условиях коронавируса"

  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Експерти розповіли, як знизити ризик зараження під час епідемії грипу і чим він відрізняється від застуди
25 вересня 2020, пʼятниця, 10:30 4
Lifestyle 2020-09-25T10:30:01+03:00
Українські Новини
Експерти розповіли, як знизити ризик зараження під час епідемії грипу і чим він відрізняється від застуди

Експерти розповіли, як знизити ризик зараження під час епідемії грипу і чим він відрізняється від застуди

Елена Новикова
Грип, ГРВІ, Симптоми грипу, грип і ГРВІ

Грип - одне з найбільш серйозних і масових захворювань серед інших вірусних інфекцій. Хоча його небезпека часто недооцінюють. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я сезонний грип щорічно викликає від 3 до 5 млн випадків тяжкої хвороби і призводить до 650 тис. смертей. Як відрізнити грип від застуди, хто найбільше ризикує заразитися грипом, як уберегтися від вірусу і чи варто робити від нього щеплення, розповіли ведучий Олександр Лук'яненко і експерти ток-шоу "Добре Здоров'я": інфекціоніст Євгенія Менжуліна, педіатр Ганна Горбань, епідеміолог Олексій Єршов, повідомляє пресслужби телеканалу "Інтер".

Грип - інфекційне високозаразное захворювання. Збудником грипу є вірус, який потрапляє в організм людини через рот.

"Грип ми знаємо вже сто років, і йти він нікуди не збирається. Більш того, з кожним роком він стає все небезпечніше, набуває нових форм. Це пов'язано з його здатністю швидко еволюціонувати. Постійно виникають нові штами дозволяють патогенів обходити захист імунної системи людини і забезпечують стійкість до лікарських препаратів. Грип продовжують вивчати, але досі залишається багато питань", - говорить інфекціоніст Євгенія Менжуліна.

"Гарне здоров'я на" Інтері "про грип. Фото: пресслужба телеканалу

Крім високої швидкості мутації, грип небезпечний легкістю передачі. Вірусом можна заразитися через предмети побуту і повітряно-крапельним шляхом, наприклад, під час розмови або при чханні.

"Але основна загроза грипу полягає в ускладненнях.  На його тлі часто розвиваються пневмонії, ураження серця і судин, а також захворювання нервової системи, наприклад, менінгіт", - додає інфекціоніст.

"Гарне здоров'я на" Інтері "про грип. Фото: прес-служба телеканалу

Щорічно фіксуються сезонні епідемії грипу. За словами епідеміолога Олексія Єршова, в Україні це період з 15 жовтня по квітень, під час опалювального сезону. Цього року ВООЗ прогнозує два штами грипу типу А (циркулював в минулому році) і один штам грипу типу В. Як зрозуміти, що у вас грип? Чим він відрізняється від застуди?

"І грип, і застуда - респіраторні вірусні захворювання, обидва передаються повітряно-крапельним шляхом.  Але у цих хвороб є істотні відмінності, і лікування для них потрібна різна. Період між інфікуванням і захворюванням триває близько двох днів. Тяжкість хвороби залежить від загального стану здоров'я , віку і від того, чи контактував хворий з цим типом вірусу раніше", - розповідає епідеміолог.

програма Програма "Гарне здоров'я на" Інтері ". Фото: прес-служба телеканалу

Основні симптоми грипу:

  • стрімкий початок хвороби;
  • температура вище 38 градусів;
  • сильний головний біль;
  • біль у м'язах;
  • запалення горла;
  • поява нежиті та кашлю на 2-3 день хвороби.

"Грип - серйозна вірусна інфекція. Якщо хоч раз їм хворіли, ви ніколи не сплутаєш симптоматику з іншими ГРВІ. Пацієнти з точністю до години можуть сказати, коли їм стало погано. Різко піднімається температура, людина не може піднятися з ліжка, відчуває сильну слабкість, озноб. І цей стан може тривати тиждень. Звертаю увагу, що при грипі аспірин протипоказаний. Він викликає печінкову енцефалопатію, яка призводить до смерті. Для зниження температури використовуйте інші жарознижуючі засоби", - акцентує увагу педіатр Ганна Горбань. 

Основним і найефективнішим методом профілактики грипу, на думку експертів, є вакцинація. Щепитися потрібно у вересні - на початку жовтня.

"Щеплення знижує ризик захворіти на 80%, імунітет формується в середньому 3-4 тижні , - уточнює Євгенія Менжуліна . - Навіть в разі зараження щеплена людина перенесе захворювання в легкій формі і без ускладнень. Якщо ви цього не зробили і захворіли, то протягом першої доби після появи симптомів потрібно звернутися до лікаря і почати прийом призначених противірусних препаратів".

Як знизити ризик зараження під час епідемії грипу.

  1. Уникайте натовпу, намагайтеся рідше бувати в місцях масового скупчення людей.
  2. Носіть маску: вірусні частки поширюються через крапельки слини і мокроти.
  3. Повернувшись додому, обов'язково вимийте руки і змініть одяг на домашній.
  4. Частіше проводьте вологе прибирання і провітрюйте приміщення. Краплі слини і мокротиння осідають на поверхнях, і, протираючи підлогу і меблі вологою ганчіркою, ви фізично прибираєте вірусні частинки.
  5. Ведіть здоровий спосіб життя. " Щоб протистояти хворобам, потрібно раціонально харчуватися, займатися спортом, гартувати - віруси цього бояться, - говорить Олександр Лук'яненко . - Їжте більше овочів і фруктів. Додайте фізичну активність, наприклад, піші прогулянки. Мийте обличчя і руки. Ретельно промивайте ніс після повернення з вулиці. Ці прості дії зведуть нанівець всі спроби грипу звалити вас з ніг".

 

Як повідомляли Українські Новини, лікар-інфекціоніст розповів, чи робити дітям щеплення від грипу .

Раніше повідомлялося про те, що спільного у коронавірусу, грипу та ГРВІ .

Більше новин про: Грип ГРВІ Симптоми грипу грип і ГРВІ

Смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу. Статистика за регіонами
Україна на карантині 198-й день. Що заборонено в "червоній" і "помаранчевій" зонах
Новини
Відсутній склад злочину. САП закрила справу проти Кондзелі за підозрою в корупції 11:00
Офіс Президента України. Фото:president.gov.ua
Антикорупційна рада Зеленського не збирається більше року 10:59 Документ
У ЗСУ на коронавірус захворіли 40 осіб за минулу добу 10:50
У справі "Мотор Січі" українська влада вибрала $3,5 млрд. збитків замість $150 млрд. прибутку, - експерт 10:41
НБУ ліквідував банк "Аркада" 10:36
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
У порту "Южний" буксир пошкодив танкер з великим вантажем аміаку на борту 10:31
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
В Україні 3372 нових хворих. Одужала рекордна кількість людей 09:07 Інфографіка
більше новин
Курс долара знову зростає. Офіційний курс на п'ятницю й вихідні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok