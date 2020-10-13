Симптоми схожі, але небезпека в рази більше. Що спільного у грипу та COVID-19

У той час, як в Україні щодня виявляють останнім часом близько 5 тис. хворих на коронавірус, люди продовжують хворіти на сезонний грип. І те, і інше - небезпечні та високо заразні захворювання, які можуть мати як легкий перебіг, що лікується вдома, так і важку форму, яка може привести навіть до летального результату. У ЦГЗ нагадали, чим схожі та відрізняються грип та коронавірус. Так, хвороби схожі за такими параметрами: симптоми: лихоманка, кашель, втома; спосіб передачі: крапельним шляхом; антибіотики не прискорюють одужання як в разі захворювання на грип, так і COVID-19. Обома вірусними інфекціями можна заразитися одночасно і тоді існує ризик важкого ураження легень, складного перебігу хвороби та навіть привести до смерті. Щоб уберегти себе і близьких, дотримуйтеся рекомендацій: ретельно і часто мийте руки близько 40 секунд; тримайте дистанцію 1,5 метра від інших; там, де дотримуватися дистанції неможливо, надягайте маску; не торкайтеся до очей, рота, носа, кашляйте і чхати в згин ліктя або одноразову хустку; вакцинуйтеся від грипу, але щеплення від грипу не захищає від COVID-19. Зараз вакцини від коронавірусної інфекції не існує; якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря. Медики нагадують, що дотримання респіраторної гігієни та гігієни рук, вакцинація, здорове харчування, сон, фізична активність знижують ймовірність розвитку важких форм COVID-19 і одночасного захворювання на грип. Зараз дуже важливо вакцинуватися медпрацівникам і людям, які знаходяться в групі ризику, адже системи охорони здоров'я можуть зіткнутися з додатковим навантаженням через пандемію COVID-19. Інфографіка ЦГЗ Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Кабінет Міністрів подовжив до кінця 2020 року адаптивний карантин, а також посилив обмеження. Крім того, у Нідерландах стався перший у світі випадок смерті від повторного зараження коронавірусом.