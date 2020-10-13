Симптоми схожі, але небезпека в рази більше. Що спільного у грипу та COVID-19

У той час, як в Україні щодня виявляють останнім часом близько 5 тис. хворих на коронавірус люди продовжують хворіти на сезонний грип. І те, і інше - небезпечні та високо заразні захворювання, які можуть мати як легкий перебіг, що лікується вдома, так і важку форму, яка може привести навіть до летального результату.

У ЦГЗ нагадали, чим схожі та відрізняються грип та коронавірус.

Так, хвороби схожі за такими параметрами:

симптоми: лихоманка, кашель, втома;

спосіб передачі: крапельним шляхом;

антибіотики не прискорюють одужання як в разі захворювання на грип, так і COVID-19.

Обома вірусними інфекціями можна заразитися одночасно і тоді існує ризик важкого ураження легень, складного перебігу хвороби та навіть привести до смерті.

Щоб уберегти себе і близьких, дотримуйтеся рекомендацій:

ретельно і часто мийте руки близько 40 секунд;

тримайте дистанцію 1,5 метра від інших;

там, де дотримуватися дистанції неможливо, надягайте маску;

не торкайтеся до очей, рота, носа, кашляйте і чхати в згин ліктя або одноразову хустку;

вакцинуйтеся від грипу, але щеплення від грипу не захищає від COVID-19. Зараз вакцини від коронавірусної інфекції не існує;

якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.

Медики нагадують, що дотримання респіраторної гігієни та гігієни рук, вакцинація, здорове харчування, сон, фізична активність знижують ймовірність розвитку важких форм COVID-19 і одночасного захворювання на грип.

Зараз дуже важливо вакцинуватися медпрацівникам і людям, які знаходяться в групі ризику, адже системи охорони здоров'я можуть зіткнутися з додатковим навантаженням через пандемію COVID-19.

Інфографіка ЦГЗ

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Кабінет Міністрів подовжив до кінця 2020 року адаптивний карантин, а також посилив обмеження.

Крім того, у Нідерландах стався перший у світі випадок смерті від повторного зараження коронавірусом.

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