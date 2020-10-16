12-річний хлопчик знайшов скелет динозавра, якому 69 млн років

Тоді як раніше повідомлялося, що вчені знайшли міні копії тиранозаврів , скелет динозавра, якому, зі слів вчених, близько 69 млн років, знайшов 12-річний хлопчик у Канаді. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що 12-річний початківець палеонтолог Натан Грушкін знайшов скелет динозавра, якому близько 69 млн років.

"Це сталося ще в липні, але розкопки залишків динозавра завершилися тільки 15 жовтня.

Цінну знахідку хлопець виявив під час походу в канадській провінції Альберта, куди він відправився разом з батьком.

Натан говорить, що у нього відняло мову, коли в одній зі скель йому вдалося розгледіти кістку динозавра", — повідомляє BBC.

На фрагменти кісток вони з батьком натрапили ще рік тому, а влітку цього року вони повернулися на те ж місце, щоб уважніше вивчити околиці.

"Оскільки подібні скам'янілості захищені канадським законом, Грушкіни звернулися до Королівського музею Тіреллі, який розташований в Альберті.

Там їх попросили сфотографувати знахідку, зафіксувати її GPS-координати, а потім направили на місце команду експертів.

В ході подальших розкопок там виявили близько 50 кісток, що належать одному і тому ж молодому гадрозавру, який жив близько 69 млн років тому ", — повідомляє BBC.

12-річний палеонтолог відтепер називає своїм улюбленим динозаврам не тиранозавра, як раніше, а гадрозавра, останки якого йому пощастило знайти.

Натан Грушкін з фрагментом знайденого їм скелета динозавра. Скріншот: youtube/Godhuli News BD

Як повідомляли Українські новини, минулого року в Австралії знайшли дорогу, протоптану динозаврами близько 100 млн років тому.

Також раніше вчені заявили, що у тиранозаврів в голові був "кондиціонер".

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини