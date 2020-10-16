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  • 12-річний хлопчик знайшов скелет динозавра, якому 69 млн років
16 жовтня 2020, пʼятниця, 18:38 6
Життя 2020-10-16T20:45:01+03:00
Українські Новини
12-річний хлопчик знайшов скелет динозавра, якому 69 млн років

12-річний хлопчик знайшов скелет динозавра, якому 69 млн років

Александр Савич
Канада, Динозавр, Археологія
Гадрозавр. Фото: wikipedia.org
Гадрозавр. Фото: wikipedia.org

Тоді як раніше повідомлялося, що вчені знайшли міні копії тиранозаврів, скелет динозавра, якому, зі слів вчених, близько 69 млн років, знайшов 12-річний хлопчик у Канаді. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що 12-річний початківець палеонтолог Натан Грушкін знайшов скелет динозавра, якому близько 69 млн років.

"Це сталося ще в липні, але розкопки залишків динозавра завершилися тільки 15 жовтня. 

Цінну знахідку хлопець виявив під час походу в канадській провінції Альберта, куди він відправився разом з батьком.

Натан говорить, що у нього відняло мову, коли в одній зі скель йому вдалося розгледіти кістку динозавра", — повідомляє BBC.

На фрагменти кісток вони з батьком натрапили ще рік тому, а влітку цього року вони повернулися на те ж місце, щоб уважніше вивчити околиці.

"Оскільки подібні скам'янілості захищені канадським законом, Грушкіни звернулися до Королівського музею Тіреллі, який розташований в Альберті. 

Там їх попросили сфотографувати знахідку, зафіксувати її GPS-координати, а потім направили на місце команду експертів.

В ході подальших розкопок там виявили близько 50 кісток, що належать одному і тому ж молодому гадрозавру, який жив близько 69 млн років тому ", — повідомляє BBC.

12-річний палеонтолог відтепер називає своїм улюбленим динозаврам не тиранозавра, як раніше, а гадрозавра, останки якого йому пощастило знайти.

Натан Грушкін з фрагментом знайденого їм скелета динозавра. Скріншот: youtube / Godhuli News BDНатан Грушкін з фрагментом знайденого їм скелета динозавра. Скріншот: youtube/Godhuli News BD

Як повідомляли Українські новини, минулого року в Австралії знайшли дорогу, протоптану динозаврами близько 100 млн років тому.

Також раніше вчені заявили, що у тиранозаврів в голові був "кондиціонер".

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