У тиранозаврів у голові був "кондиціонер", - вчені

У тиранозавра рекса (Tyrannosaurus rex), великого і активного хижака, який не вмів бігати, був серйозний недолік: він сильно перегрівався. Щоб справлятися з цим, у нього в черепі були два великих отвори, які, як вважають вчені, служили свого роду внутрішнім кондиціонером, повідомляє "Російська служба BBC".

Раніше вважалося, що ці отвори у верхній частині голови були зайняті м'язовою тканиною, однак тепер група дослідників з США прийшла до висновку, що отвори насправді були затягнуті мережею кровоносних судин.

Давно відомо, що великим тваринам потрібні додаткові механізми охолодження, оскільки у спеку їх організм може постраждати від перегріву.

Дослідники на чолі з Кейсі Холлідей з Університету штату Міссурі вирішили застосувати тепловізори на фермі з розведення алігаторів при зоопарку Флориди.

"В дикій природі отримати картинку черепа алігатора досить складно, тому що вони завжди намагаються триматися подалі, а наближатися до них небезпечно. А на фермі ми могли робити фотографії і знімати відео зверху вниз через паркан", - пояснює Холлідей.

Алігатор. Фото: Sciece photo library

Так вчені виявили, що в черепі у алігаторів є отвори, заповнені кровоносними судинами.

"Температура тіла алігатора залежить від навколишнього середовища. Ми помітили, що коли ставало холодніше, і алігатори намагалися зігрітися, тепловізори реєстрували великі теплові плями у верхній частині черепа, що свідчать про підвищення температури тіла. Однак у міру того, як днем ставало тепліше, ці плями темніли, як якщо б їх вимикали для зниження температури", - говорить співавтор дослідження Кент Вліет із Флоридського університету.

Вивчивши скам'янілі останки і тривимірні зображення черепа тиранозавра рекса, фахівці виявили, що у цих динозаврів були схожі отвори.

Раніше вчені вважали, що отвори були зайняті м'язами, задіяними в роботі щелеп.

Однак, за словами Кейсі Холлідей, "було дивно спостерігати м'язи, що піднімаються вгору від щелеп, потім роблять поворот на 90 градусів і тривають під склепінням черепа".

Сьогодні, стверджує він, спираючись на дослідження алігаторів і інших рептилій, є багато вказівок на те, що в цьому місці розташовувалися кровоносні судини.

"Якщо ви - активний хижак, а ми думаємо, що саме таким і був тиранозавр, вам потрібно позбавлятися від зайвого тепла, а також швидко його отримувати. І наявність вузла капілярних судин у склепінні черепа забезпечує таких тварин механізмом охолодження і зігрівання", - підсумувала Холідей.

Як повідомляли Українські Новини, вчені виявили міні-копії тиранозаврів. Також вчені з'ясували, що тираннозаври були розміром з невеликого оленя 96 млн років тому.