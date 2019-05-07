Вчені знайшли міні-копії тиранозаврів

Палеонтологи виявили останки нового виду динозаврів з родини тиранозавра. Його назвали Suskityrannus hazelae.

Про це з посиланням на наукову статтю в журналі Nature Ecology & Evolution повідомив Рһуѕ.

При цьому останки нового виду динозаврів були виявлені в американському штаті Нью-Мексико ще в 1998 році, але вивчити їх повністю вдалося тільки зараз.

Так, перші представники сімейства тиранозаврів з'явилися приблизно 150 млн років тому, а найбільші динозаври даної родини - тираннозаври (Tyrannosaurus rex), як вважається, почали існувати тільки 81 млн років тому.

Новий же вид, який виявили вчені, існував близько 92 млн років тому. Тварини були у висоту всього 90 см – тобто за розміром Suskityrannus hazelae був найбільше схожий на койота. У довжину він сягав близько 25-32 см, а його вага не перевищувала 20-40 кілограмів.

Саме тому цих звірів назвали Suskityrannus hazelae, що в перекладі з латині означає "тиран-койот". Так, ящур був приблизно в 10 разів менше тиранозавра.

У той же час вчені стверджують, що виявлені останки Suskityrannus hazelae належали досить юним особинам, а тому, ймовірно, дорослі були значно більшими.

Маленькі "копії" тиранозавра. Фото: Virginia Tech

Як повідомляли Українські Новини, раніше вчені з'ясували, що тиранозаври були розміром з невеликого оленя 96 млн років тому.

В Австралії знайшли дорогу, протоптану динозаврами близько 100 мільйонів років тому.