Це найвиразніші відбитки динозаврів, знайдені на території Австралії. На думку вчених, це стежка, по якій проходили представники трьох різних видів динозаврів – зауроподів, орнітоподів і тероподів. Подібне сусідство зустрічається неймовірно рідко.

Найбільший слід залишив зауропод. Слідів орнітопода і теропода виявилося набагато менше.

The tracks discovered by the awesome team at the Australian Age of Dinosaurs Museum are 95 million years old.

The find includes 20 tracks made by a sauropod – a dinosaur that stood up to 18 metres tall and weighed up to 30 tonnes.#qldpol @AAOD_QLD @OUTBACK_QLD @teqld pic.twitter.com/RU4gsvJVvY