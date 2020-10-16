Кияни хочуть заборонити в столиці маршрутки

Кияни створили петицію з вимогою заборонити маршрутки в столиці, тоді як раніше жителі столиці пропонували заборонити проводити ярмарки посеред вулиць. Відповідна петиція раніше була зареєстрована на сайті КМДА. Автор петиції "Позбутися від маршруток на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів)" виступає за поліпшення якості муніципального транспорту. "Маршрутки - це африканська модель міських перевезень. Якщо говорити про європейську модель, то маршруток там немає і близько. Європейська модель базується на якісній моделі повідомлення: міський транспорт повинен бути комфортабельним, швидким, безпечним і передбачуваним для пасажирів. Маршрутки нічого з цього не забезпечують", - йдеться в петиції. На цей час петиція зібрала понад тисячу голосів. Для того, щоб її розглянули в КМДА, необхідно ще близько 9 тис. голосів. Як повідомляли Українські новини, Міністерство інфраструктури ініціювало введення вимог до автомобілів, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування. Також водій маршрутки в Києві відмовився везти пенсіонерку і виніс її з автобуса.