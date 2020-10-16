Кияни хочуть заборонити в столиці маршрутки

Кияни створили петицію з вимогою заборонити маршрутки в столиці, тоді як раніше жителі столиці пропонували заборонити проводити ярмарки посеред вулиць . Відповідна петиція раніше була зареєстрована на сайті КМДА.

Автор петиції "Позбутися від маршруток на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів)" виступає за поліпшення якості муніципального транспорту.

"Маршрутки - це африканська модель міських перевезень. Якщо говорити про європейську модель, то маршруток там немає і близько.

Європейська модель базується на якісній моделі повідомлення: міський транспорт повинен бути комфортабельним, швидким, безпечним і передбачуваним для пасажирів. Маршрутки нічого з цього не забезпечують", - йдеться в петиції.

На цей час петиція зібрала понад тисячу голосів. Для того, щоб її розглянули в КМДА, необхідно ще близько 9 тис. голосів.

Як повідомляли Українські новини, Міністерство інфраструктури ініціювало введення вимог до автомобілів, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування.

Також водій маршрутки в Києві відмовився везти пенсіонерку і виніс її з автобуса.

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