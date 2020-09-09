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09 вересня 2020, середа, 14:11 8
Суспільство 2020-09-09T15:45:02+03:00
Українські Новини
Кияни створили петицію про заборону ярмарків

Кияни створили петицію про заборону ярмарків

Александр Савич
Київ, електронна петиція, Петиція, Ярмарок
Кияни пропонують заборонити ярмарки на вулицях столиці. Фото: sq.com.ua
Кияни пропонують заборонити ярмарки на вулицях столиці. Фото: sq.com.ua

Тоді як петиція про звільнення директора НАБУ Артема Ситника набрала більш ніж 5 тис. голосів, кияни створили електронну петицію, яка пропонує заборонити ярмарки посеред вулиць в столиці України. Відповідна петиція з'явилася на сайті КМДА.

У петиції сказано про те, що ярмарки заважають руху киян у місті.

"Щосуботи в кожному районі міста перекривають досить навантажені вулиці, щоб влаштувати там ярмарки. Це дуже заважає в'їзду і виїзду місцевих жителів у двори своїх будинків! Більш того, це досить часто створює дуже небезпечні ситуації на дорозі, коли в одному потоці рухаються як люди так і автомобілі", — сказано в петиції.

Натомість цього творці петиції пропонують проводити ярмарки в спеціально створених для цього закритих майданчиках.

"У Києві є безліч інших закритих майданчиків, де можна влаштувати ярмарки без загрози здоров'ю пішоходів/покупців, а також щоб не викликати надзвичайні незручності автомобілістам! Перекриття вулиць для ярмарків — це найлегший варіант, який можна придумати (особливо не залучаючи для цього мізки), який залишився місту у спадок ще з часів Черновецького.

Давайте використовувати вулиці міста з їх прямим призначенням", — пропонують автори петиції.

Як повідомляли Українські новини, на сайті Президента України в серпні з'явилася петиція з пропозицією ліквідувати Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ).

Також в липні петиція з пропозицією посилити відповідальність за п'яне водіння набрала 30 тис. голосів.

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