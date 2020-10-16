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16 жовтня 2020, пʼятниця, 18:14 8
Фінанси 2020-10-16T21:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня "просіла" ще на 3 копійки. Курс нацвалюти на міжбанку в п'ятницю

Гривня "просіла" ще на 3 копійки. Курс нацвалюти на міжбанку в п'ятницю

Елена Новикова
Курс, курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок, курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 2 коп. в п'ятницю знизився на 3 коп. до 28,36 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,33-28,35 UAH/USD, потім котирування зросли до 28,36-28,38 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,35-28,37 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,46% з 23,74 UAH/USD до 28,36 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 жовтня, на 2,84 коп. до 28,3649 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився у порівнянні з 15 жовтня на 0,61 коп. до 28,4341 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,30 коп. до 28,2334 UAH/USD.

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