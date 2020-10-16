Гривня "просіла" ще на 3 копійки. Курс нацвалюти на міжбанку в п'ятницю

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 2 коп. в п'ятницю знизився на 3 коп. до 28,36 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,33-28,35 UAH\/USD, потім котирування зросли до 28,36-28,38 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 28,35-28,37 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,46% з 23,74 UAH\/USD до 28,36 UAH\/USD. У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 жовтня, на 2,84 коп. до 28,3649 UAH\/USD. Раніше повідомлялося про те, що в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився у порівнянні з 15 жовтня на 0,61 коп. до 28,4341 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 1,30 коп. до 28,2334 UAH\/USD.