33-річний український блогер і фітнес-тренер помер від коронавірусу

Тоді як міністр Олексій Чернишов захворів на коронавірус, від ускладнень, зумовлених коронавірусною інфекцією, сьогодні, 16 жовтня, помер відомий блогер і фітнес-тренер Дмитро Стужук. Про це повідомила його колишня дружина, блогер Софія Стужук на своїй сторінці в Instagram. У ніч на 15 жовтня Стужуку стало погано, його забрали в лікарню. Вранці Софія Стужук не могла з ним зв'язатися. Виявилося, що він був у реанімації в дуже важкому стані, де пережив клінічну смерть. Софія Стужук також повідомила, що раніше у Дмитра були проблеми з серцем, а коронавірусна інфекція викликала додаткові ускладнення. Вдень 16 жовтня Софія Стужук повідомила, що Дмитро Стужук помер. 7 листопада йому мало виповнитися 34 роки. "Діми більше немає з нами. Його серце не витримало", - написала Софія Стужук в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) 16 Окт 2020 в 3:32 PDT Кілька днів тому Стужук опублікував фотографію, на якій він дихає за допомогою кисневої маски. "Погано мені стало на другий день в Туреччині. Я прокинувся серед ночі від того, що у мене набрякла шия і було важко дихати. При цьому трохи болів живіт. На наступний день почав з'являтися кашель, але температури не було. Особливих симптомів хвороби теж не було, тому я подумав, що це можуть бути наслідки після заняття спортом, зміни клімату і харчування ну і плюс сон під кондиціонером. Після повернення з Туреччини я відразу ж пішов здавати різні аналізи, робити УЗД і про всяк випадок вирішив пройти тест на COVID. Він виявився позитивним", - написав Стужук в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное. Публикация от Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) 14 Окт 2020 в 11:22 PDT Дмитро Стужук був відомим блогером (на його аккаунт в Instagram підписані 1 млн. осіб), фітнес-тренером і бізнесменом, батьком трьох дітей. Як повідомляли Українські новини, помер легендарний футболіст "Шахтаря" Сергій Ателькін. Також раніше пішов з життя знаменитий київський фотограф Віктор Марущенко.