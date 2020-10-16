33-річний український блогер і фітнес-тренер помер від коронавірусу

Тоді як міністр Олексій Чернишов захворів на коронавірус , від ускладнень, зумовлених коронавірусною інфекцією, сьогодні, 16 жовтня, помер відомий блогер і фітнес-тренер Дмитро Стужук. Про це повідомила його колишня дружина, блогер Софія Стужук на своїй сторінці в Instagram.

У ніч на 15 жовтня Стужуку стало погано, його забрали в лікарню. Вранці Софія Стужук не могла з ним зв'язатися. Виявилося, що він був у реанімації в дуже важкому стані, де пережив клінічну смерть.

Софія Стужук також повідомила, що раніше у Дмитра були проблеми з серцем, а коронавірусна інфекція викликала додаткові ускладнення.

Вдень 16 жовтня Софія Стужук повідомила, що Дмитро Стужук помер. 7 листопада йому мало виповнитися 34 роки.

"Діми більше немає з нами. Його серце не витримало", - написала Софія Стужук в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) 16 Окт 2020 в 3:32 PDT

Кілька днів тому Стужук опублікував фотографію, на якій він дихає за допомогою кисневої маски.

"Погано мені стало на другий день в Туреччині. Я прокинувся серед ночі від того, що у мене набрякла шия і було важко дихати. При цьому трохи болів живіт. На наступний день почав з'являтися кашель, але температури не було. Особливих симптомів хвороби теж не було, тому я подумав, що це можуть бути наслідки після заняття спортом, зміни клімату і харчування ну і плюс сон під кондиціонером.

Після повернення з Туреччини я відразу ж пішов здавати різні аналізи, робити УЗД і про всяк випадок вирішив пройти тест на COVID. Він виявився позитивним", - написав Стужук в Instagram.

Дмитро Стужук був відомим блогером (на його аккаунт в Instagram підписані 1 млн. осіб), фітнес-тренером і бізнесменом, батьком трьох дітей.

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