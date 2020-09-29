Пішов з життя знаменитий київський фотограф Віктор Марущенко

У ніч на 29 вересня помер український фотограф, засновник та директор власної школи фотографії Віктор Марущенко. Останнім часом він боровся із важкою хворобою.

Про це повідомив фотограф Валерій Милосердов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні вночі не стало мого друга Віктора Марущенка. Найщиріші співчуття його рідним і близьким. Заснована ним Школа фотографії Віктора Марущенка продовжує працювати", - написав Милосердов.

Віктору Марущенку було 74 роки. Народився художник і фотограф в Новосибірську в 1946 році. У Києві проживав з 1951 року.

Був учасником понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини та України. На 49-й Венеціанській бієнале у 2001 році представив проект "Чорнобиль".

Також займався викладацькою діяльністю та в 2004 році заснував власну школу фотографії. Він присвятив фотографії більше 30 років: знімав для газет, виставлявся в Європі. У 1990 році Єлисейський музей фотографії придбав сотню його робіт за 30 тис. доларів.

У свою чергу художник Ярослав Солоп відреагував: "Не стало Віктора Марущенка. Велика втрата для України. Дякую всім небайдужим, хто долучився до збору коштів на його лікування. Глибокі співчуття рідним".

На початку вересня стало відомо, що Марущенко бореться з тяжкою хворобою та потребує лікування.

9 вересня в галереї The Naked Room відкрили останню виставку Марущенка - "Архів", де представили роботи, що створені в 1970-1990 роках.

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